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Fiyatı yarım altınla yarışır hale geldi! Tam bir şifa deposu: Doğada kendiliğinden yetişiyor, toplayan kişi sayısı çok az...

14.05.2024 09:45
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Kenger bitkisi doğada kendiliğinden yetişiyor, bitkinin kökünden elde edilen kenger sakızının fiyatı ise dudak uçuklattı. Az kişinin topladığı bitki yurt dışına da gönderilirken gurbetçiler de yoğun ilgi gösteriyor. Diş sağlı, mide ağrısı, migren gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiği belirtilen kenger sakızının fiyatı şimdilerde yarım altınla yarışır hale geldi.

Fiyatı yarım altınla yarışır hale geldi! Tam bir şifa deposu: Doğada kendiliğinden yetişiyor, toplayan kişi sayısı çok az...

Adeta bir şifa deposu olan kenger sakızı, hem zor toplanması hem de az kişinin toplaması nedeniyle altından daha değerli hale geldi. Kenger sakızının fiyatı çeyrek altını geçti.

İLKBAHARDA KENDİLİĞİNDEN YETİŞİYOR

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Sivas’ta ilkbahar aylarında doğada kendiliğinden yetişen kenger bitkisinin kökünden elden kenger sakızının faydaları saymakla bitmiyor. Doğada kendiliğinden yetişse de toplaması oldukça zor olan bu sakızın kilogram fiyatı çeyrek altını geçerek adeta yarım altınla yarışır hale geldi.

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ŞİFA DEPOSU

Sakızın toplanmasının güç olması, toplayan kişi sayısının az olması dolayısıyla fiyatlar yükselirken kenger sakızı, birçok özelliğiyle de şifa dağıtıyor.

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YOĞUN İLGİ VAR

Sakızın diş sağlığına, yüz felci geçiren kişilerin yüz kaslarını çalıştırmalarına, mide ağrısı ve şişkinliğine ve migren rahatsızlığına iyi geldiği biliniyor. Yurt dışına da gönderilen kenger sakızı, yurt gelen gurbetçiler tarafından da yoğun talep görüyor.

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“ÇOK FAYDALI BİR SAKIZ, BİR HAFTA ÇİĞNENEBİLİR”

Kenger sakızının satışını yapan ve sakız fiyatının çeyrek altın fiyatını geçtiğini belirten Abdurrahman Güler, “Bu sakız topraktan çıkartılan bir sakızdır. Kenger otunu bıçakla kesip kanatıyorlar. O kesikten toprağa beyaz bir sıvı akıyor. Birkaç gün kuruması bekleniyor ve daha sonra topraktan toplanıyor. Toplanması oldukça zahmetli. Kenger sakızına oldukça rağbet var. Özellikle midesinde rahatsızlık olan, yüz felci geçiren, kulak ağrısı olan insanlara çok faydalı bir sakız. Şu an sakızın tanesi 20 lira, bir kilogram fiyatıysa 5 bin lira. Kilogram fiyatı çeyrek altını geçti yarım altınla yarışır hale geldi. Bu sakızı aldıklarında ilk önce iyice yıkamalılar. Bir hafta boyunca çiğnenebilir” dedi.

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AW203571_08Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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çeyrek altın yarım altın kenger kenger sakızı
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