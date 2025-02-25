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Fiyatı yüzde 60 düştü... Tam 3 ton birden satıldı! Fiyatı duyan resmen tezgahlara akın etti

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.02.2025 16:18
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Edirne'de hamsi fiyatları son günlerde yüzde 60 oranında düştü. Bu düşüş, balık tezgahlarını şenlendirirken, kısa sürede tam 3 ton hamsi satıldı. Balık Pazarı esnafı Yusuf Çimen, havaların rüzgârlı olmasından dolayı fiyatların yükseldiğini, ancak havanın düzelmesiyle birlikte hamsinin bolca çıkmaya başladığını ve fiyatların düştüğünü belirtti. Hatta böyle giderse fiyatların güncel etiket fiyatının da yarısına düşeceğini belirtti.

Fiyatı yüzde 60 düştü... Tam 3 ton birden satıldı! Fiyatı duyan resmen tezgahlara akın etti

Edirne'de geçtiğimiz günlerde kilogramı 250 liradan satılan hamsinin fiyatı 100 liraya kadar düşünce, kasalarca balık kısa sürede tükendi. Fiyatı düşen hamsi tezgahları şenlendirdi. Fiyatların düşmesiyle birlikte hem satıcının hem de alıcının yüzü güldü.
Herkesin balık yemesi için fiyatların düşmesinin bir fırsat olduğunu söyleyen Balık Pazarı esnafı Yusuf Çimen, son günlerde balık fiyatlarında iniş çıkışlar olduğunu aktardı.

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"NE KADAR ÇOK ÇIKARSA FİYAT O KADAR DÜŞER"

Son dönemlerde havanın rüzgârlı olmasından dolayı hamsi fiyatlarının yükselişe geçtiğini hatırlatan Çimen, "Havanın tekrar açılmasıyla hamsi gün yüzüne geldi. Balık ne kadar çok çıkarsa fiyat o kadar düşer. Havalar bu seklide devam ettiği sürece fiyatların daha da düşmesini bekliyoruz" dedi.

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FİYATI YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Artık 100 liraya bir şey kalmadığını ve hamsinin kilosunun bu fiyata satılmasının yüzleri güldürdüğünü belirten Çimen, güzel bir yoğunluk olduğunu ve 3 ton hamsi satıldığını söyledi.

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DAHA DA DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Hamside bolluk ve bereket olduğuna değinen Çimen, fiyatın 50 liraya kadar düşmesini beklediklerini aktardı.

Kilo kilo hamsi alan vatandaşlar da fiyatların düşmesinden mutlu olduklarını belirtti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
balık hamsi Edirne fiyat tezgah
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