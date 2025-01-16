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  4. Fiyatına yüzde 44 zam yapıldı... Artık o da otobüs ve uçak kadar lüks! Esnaf Ankara'ya gidip alışveriş yapıyordu ancak bu da artık pek mümkün değil

Fiyatına yüzde 44 zam yapıldı... Artık o da otobüs ve uçak kadar lüks! Esnaf Ankara'ya gidip alışveriş yapıyordu ancak bu da artık pek mümkün değil

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
16.01.2025 16:03
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Hızlı trenlere yapılan yüzde 44 oranındaki bilet fiyat artışı, Sivaslıları üzdü. Hız ve konfor nedeniyle yoğun ilgi gören tren, artık otobüs ve uçak fiyatları gibi lüks oldu. Bir vatandaş, zamdan önce alışveriş yapmak için de Sivas'tan Ankara'ya yüksek hızlı treni kullandıklarını ancak zamlardan sonra bunun imkansızlaştığını belirtti.

Fiyatına yüzde 44 zam yapıldı... Artık o da otobüs ve uçak kadar lüks! Esnaf Ankara'ya gidip alışveriş yapıyordu ancak bu da artık pek mümkün değil

2023 yılı Nisan ayında hizmete giren Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattı kısa sürede on binlerce yolcu taşıyarak hava yolu ulaşımını geride bırakmıştı. Yüksek Hızlı Tren kısa sürede Sivaslıların hayatlarında önemli bir yer etti. Neredeyse bilet bulmak mümkün olmazken bilet almak isteyenler günlerce öncesinden rezervasyon yapmak zorunda kaldı.

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UYGUN FİYATLI DİYE TERCİH EDİLİYORDU ANCAK...

Yüksek hızlı trenin tercih edilmesinin en başta nedeni hız ve konfor olurken karayolu ve hava yolu ulaşımına kıyasla çok daha ucuz olması yoğunlukla tercih edilmesini sağladı. Yüksek hızlı tren bilet ücretlerine yüzde 44 oranında yapılan artık, bilet fiyatlarının otobüs ve uçak bilet fiyatlarını geride bırakmasına neden oldu. Fiyat artışı Sivaslıları üzdü.

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“ALIŞVERİŞE GİTMEK İÇİN TRENİ KULLANIYORDUK”

Veysel Ayeş, Ankara'da alışveriş yapmak için de yüksek hızlı treni kullandıklarını belirterek, artık alışverişlerini Sivas'ta yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Ayeş, “Hızlı tren amme hizmeti yaptığı için ve enerji fiyatları da pahalı olduğu için aslında bu fiyatlar normal. Enflasyona göre değerlendirdiğimizde anormal. Böyle bir artış olmaması gerekirdi. Çünkü vatandaşa yapılan zamla yapılan bu ulaşım zammı eşit olması gerekirdi. Ama ifade ettiğim gibi enerji fiyatlarının da yüksek olması sebebiyle bu fiyatlar şuan normal. İnsanlar aktif şekilde kullanıyordu. En basitinden belki Ankara'ya gidip alışveriş yapıyordu. Şimdi yapılan bu zam Sivas'ımızın esnafına yarar” dedi.

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“ZAMMIN SAVUNULACAK YANI YOK"

Hüseyin Genç ise, “Zammın savunulacak yanı yok. Bu zam bizim seyahat etmemizi bir yerden bir yere ulaşmamızı oldukça zora sokacak. Sivas zaten geri kalmış bir bölge. Bu zamlarla da her bölge gibi Sivas'ta olumsuz etkilenecektir” dedi.

Halil Göngel, “Günümüzde bu zamlı fiyatlar oldukça pahalı. Devlete bağlı çalışan bir kurum. Normalde daha makul fiyatlarda olmalı ve vatandaşların daha kolay ulaşabiliyor olması gerekirken şuanda tren bir lüks haline gelmiş durumda” şeklinde konuştu.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Ankara Sivas tren yüksek hızlı tren
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