Karadeniz'de yüksek miktarda avcılığı yapılan palamut, bu sezonki bolluğuyla balıkçıların yüzünü güldürüyor.

1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, sezonun geride kalan bölümünde tonlarca palamut avladı. Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta da yoğun şekilde avlanan palamut, balıkçıların yüzünü güldürmeyi sürdürüyor.

80 YILIN EN BEREKETLİ PALAMUT SEZONU

Son yılların en bereketli palamut sezonunun yaşandığını belirten balıkçılar, Karadeniz'de palamut avcılığının bir süre daha devam edeceğini öngörüyor.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, Karadeniz'de son 80 yılın en bereketli palamut sezonunu yaşadıklarını söyledi.

Daha önce böyle bir tabloyla karşılaşmadıklarını anlatan Ünlü, "80 yılın bir bolluğu yaşanıyor. Daha önce hiç böyle bir şey görülmemiş Karadeniz'de. Balık ikinci, üçüncü kez çark ediyor. Boğazdan çıkacak zannettik, İğneada'dan balık tekrar geriye gelerek şu an doğuya gidiyor. Yani Karadeniz'in yerli balığı gibi oldu." dedi.

"KASA BULAMADIK, SELE BULAMADIK, BUZ YETİŞMEDİ"

Ünlü, 2005 yılında da palamut avcılığının çok yoğun yapıldığını ancak bu sezonki bolluğu daha önce yaşamadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"2005 yılında oldu ara ara ama şöyle söyleyeyim bunun onda ikisi kadar. Yani bu bolluk ilk defa. Kasa bulamadık, sele bulamadık, buz yetişmedi, nakliyeci yetişmedi. Ekonomik yönden de çok uygun. Halkımız 50 liraya, 40 liraya bir kiloluk balık yiyor. Şimdi 10 tane balık 10 kilo geliyor ve 500 lira. Dolduruyor dolabına, yaza hazırlık yapıyor. Satışlardan da belli uygun olduğu zaman bayağı bir hareketlilik oluyor. Yani vatandaş bu sene uygun palamut yedi, halen de yemeye devam ediyor aynı şekilde."



Palamudun bol olmasının vatandaş açısından çok iyi olduğunu, buna karşın balıkçılar olarak arz fazlalığından ötürü zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Ünlü, "Palamudun bolluğu halkımıza yaradı, bol bol ucuz balık yediler, yemeye de devam ediyorlar. Bundan da memnunuz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır