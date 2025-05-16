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Fiyatlar çok yüksek ama talep de var! 1200 TL'ye kadar çıkıyor, tabelayı gören bir kez daha bakıyor 'Satarım daha iyi'

Arabası olan vatandaşlar fahiş otopark ücretlerinden dert yanıyor. Özellikle İstanbul'un Beşiktaş, Beyoğlu, Eminönü gibi gün içerisindeki yoğunluğun fazla olduğu yerlerde günlük otopark ücretleri cep yakıyor. Arabasını sokak aralarına ya da caddelere park etmek isteyenler yer bulmada sıkıntı yaşarken diğer yandan da araç parkı için otoparklara binlerce lira para vermek istemiyor.

Fiyatlar çok yüksek ama talep de var! 1200 TL'ye kadar çıkıyor, tabelayı gören bir kez daha bakıyor 'Satarım daha iyi'
Ezgi Sivritepe

Özellikle megakent İstanbul'da araç sahiplerinin en büyük sorunlarından biri park sorunu. Gün içerisinde yoğunluğun fazla olduğu ilçelerde araçlarını park edecek yer bulamayan vatandaşlar soluğu otoparklarda alıyor ama otopark ücretleri de cep yakıyor.

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OTOPARK ÜCRETLERİ CEP YAKIYOR

Otomobil sahipleri için adeta kriz haline gelen otopark fiyatlarından vatandaşlar dert yanıyor. İlçeye göre değişen fiyatlarda en çok otopark ihtiyacı bulunan Beşiktaş, Eminönü, Şişli, Beyoğlu gibi yerlerde fiyatlar aldı başını gitti.

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"ARABAYI SATARIM DAHA İYİ"

Bazı ilçelerdeki otopark ücretlerinin günlük olarak 1200 liraya kadar çıkmasından rahatsızlıklarını dile getiren vatandaşlar, "Arabayı satarım daha iyi" sözlerini kullanıyor. Ayrıca, otopark ücretlerinin en fazla ne kadar olması gerektiği sorusu üzerine bir vatandaş, "En fazla 100 lira olmalı" şeklinde konuştu.
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O İLÇELERDE FİYATLAR UÇTU

Fiyatların en yüksek olduğu ilçeler ise Beşiktaş ve Şişli olarak dikkat çekiyor. Show Haber'in haberine göre, 24 saatlik otopark ücreti 500 liradan 900 liraya kadar çıkıyor. Ortaköy'de ise günlük fiyatın 1200 TL'ye kadar çıkması dikkat çekiyor. Fiyatlar bu kadar yüksekken otopark alanlarının tamamının dolu olması ise dikkat çekiyor.

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Sokaklarda ve caddelerde yer olmadığını otoparkların ise cep yaktığını ifade eden İstanbullular fiyatlar için çözüm istiyor.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul otopark para Fahiş fiyat
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