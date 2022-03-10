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Fiyatlar değişmedi vatandaş ona yöneldi! Talebi karşılayamıyorlar

10.03.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası ham yağ yüklü gemilerin Türkiye'ye gelememesi ve yurt içinde bir iki aylık stok kalmasının yarattığı endişeler yağ fiyatlarını uçurdu. Bununla beraber vatandaşalar fiyatı değişmeyen zeytinyağına yöneldi. Türkiye’nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde zeytinyağı satışları arttı. Her gün Türkiye'nin 81 iline zeytinyağı gönderilirken, kargo firmaları talebi karşılamakta zorlanıyor.

Fiyatlar değişmedi vatandaş ona yöneldi! Talebi karşılayamıyorlar

Yurt genelinde, vatandaşlar fiyatı değişmeyen zeytinyağına yöneldi. İlçedeki pek çok firmanın satışları katlanırken, kargo firmaları da zeytinyağı sevkiyatına yetişmekte zorlanmaya başladı.

TALEBİ KARŞILAMAKTA ZORLANIYOR

aycicek

"FİYAT ARTIŞI YAPMADIK"

Zeytinyağı üreticisi Turhan Güler, “Son bir haftadan beri zeytinyağımıza talep çok arttı. Bu talep artışını karşılamak için fazla mesai yapıyoruz. Biz herhangi bir fiyat artışı yapmadık. Sezon başında belirlediğimiz fiyatlardan zeytinyağı satıyoruz. Şu anda satışlardan çok memnunuz” dedi.

"İNSANLAR ZEYTİNYAĞI TÜKETMEYE BAŞLADI"

Bir başka üretici Kazım Karabıyık ise “İnsanlar artık zeytinyağını tüketmeye başladı. Çiçek yağları artarken zeytinyağı fiyatları değişmedi. Bu yüzden vatandaşlar daha sağlıklı olan zeytinyağını tercih ediyor. Zeytinyağlarımız kargolar ile yurdun her tarafına gidiyor” dedi.(İHA)

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