Fiyatlar değişmedi vatandaş ona yöneldi! Talebi karşılayamıyorlar

Yurt genelinde, vatandaşlar fiyatı değişmeyen zeytinyağına yöneldi. İlçedeki pek çok firmanın satışları katlanırken, kargo firmaları da zeytinyağı sevkiyatına yetişmekte zorlanmaya başladı.

TALEBİ KARŞILAMAKTA ZORLANIYOR

"FİYAT ARTIŞI YAPMADIK"

Zeytinyağı üreticisi Turhan Güler, “Son bir haftadan beri zeytinyağımıza talep çok arttı. Bu talep artışını karşılamak için fazla mesai yapıyoruz. Biz herhangi bir fiyat artışı yapmadık. Sezon başında belirlediğimiz fiyatlardan zeytinyağı satıyoruz. Şu anda satışlardan çok memnunuz” dedi.

"İNSANLAR ZEYTİNYAĞI TÜKETMEYE BAŞLADI"

Bir başka üretici Kazım Karabıyık ise “İnsanlar artık zeytinyağını tüketmeye başladı. Çiçek yağları artarken zeytinyağı fiyatları değişmedi. Bu yüzden vatandaşlar daha sağlıklı olan zeytinyağını tercih ediyor. Zeytinyağlarımız kargolar ile yurdun her tarafına gidiyor” dedi.(İHA)

