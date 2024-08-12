Fiyatlar düştü! O gelişmeyle... 'Piyasanın havası değişti' Vatandaşlardan yoğun ilgi

Elazığ’da yaz mevsiminde tarlalardan toplanıp içleri oyulduktan sonra iplere asılarak kurutulan biber, patlıcan, acur ve kabaklar, tarihi Kapalı Çarşıda tezgahlarda yerini aldı. Yörede ‘kofik’ olarak adlandırılan kurutmalıklar, çarşıyı renklendirdi. Son 20 gün içerisinde yerli kurutmalıklar çıkmaya başlarken, fiyatlar da düştü. Köylüden 100 liraya alınan kurutmalıklar çarşıda, ortalama 120 liraya satılmaya başlandı. Yeni mahsul kurutmalıklar vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

’’ELAZIĞ ÜRÜNLERİ ÇIKTIĞI ZAMAN PİYASANIN HAVASI DA DEĞİŞTİ’’

Elazığ’da kurutmalıklarının sürekli olduğunu belirten Kapalı Çarşı Başkanı Yargıç Emir, “Elazığ ürünü çıkmadan Gaziantep ve Kahramanmaraş’tan temin ediyoruz. Yaklaşık 20 gündür Elazığ kurutmalıkları çıktı. Keban biberi, patlıcan, acurlar kurutuldu. Bunların yarmaları da çıktı. Hem kurutmalık hem de yarma olarak satıyoruz. Elazığ ürünleri çıktığı zaman piyasanın havası da değişti. Elazığ ürünü 100 liradan satılırken Gaziantep ve Kahramanmaraş ürünleri 150 ile 200 arası satılıyordu. Elazığ ürünü piyasaya girince fiyatlar düştü." ifadelerini kullandı.

"KÖYLÜDEN 100 LİRAYA ALIYORUZ, ORTALAMA 120 LİRAYA SATIYORUZ"

Devamında Emir, "Zaten gurbetçilerin en çok üzerinde durduğu Elazığ biberi ve patlıcanıdır. Bizim biber ve patlıcan daha ince lezzetli. Her esnafın kendisine göre köyü var. Orada yapılan kurutmalıklar bir esnafa geliyor. Biber dolması daha kolay ama patlıcanın içerisini çıkarması daha zordur. Patlıcan o yüzden biraz daha pahalı. Elazığ’da olan vatandaşlar kendileri kurutuyor, fazlalıkları da bize getiriyorlar. Nemli bölgelerden gelenler buradan alıyor. Çünkü orada kurutmak imkansız. Kargolarımız da var, kapısına kadar yollayabiliyoruz. Kurutmalıklar ortalama 120 lira. Köylüden 100 liraya alıyoruz ve ortalama 120 liraya satıyoruz. Kabak biraz daha pahalı 200 lira. Kabak biraz daha zahmetli” dedi. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır