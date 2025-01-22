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Fiyatlar düştükçe düştü! Kilosu 400 TL'den bir anda dibi gördü... Çiftçi maliyeti karşılamakta zorlanıyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
22.01.2025 11:48
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Antalya'nın Aksu ilçesinde çilek fiyatları, bir ay içinde 400 TL'den yüzde 77 düşüşle 90 TL'ye oldu. Üreticiler maliyetlerini karşılayamadıklarından şikayetçi. Öte yandan market fiyatlarıyla tutarsız kazanç elde eden üretici, maliyetlerin iki katına çıkmasına rağmen satış fiyatının yarıdan da fazla düşmesine isyan etti.

Fiyatlar düştükçe düştü! Kilosu 400 TL'den bir anda dibi gördü... Çiftçi maliyeti karşılamakta zorlanıyor

Yaklaşık 1 ay önce kilogramı 300-400 TL arasında satılan çilek, serada ortalama 90 TL'ye düşmüş durumda. Çilek üreticisi Emine Peker, Aralık ayında hasada başladıklarını ve başlangıçta kilosunu 400 TL'ye sattıkları çileklerinin, bir ay içinde 90 TL'ye kadar düştüğünü söyledi.

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FİYATI YÜZDE 77 DÜŞTÜ

Peker, 10 dekar alanda çilek yetiştirdiğini belirterek, “Bir ay önce 400 TL'den çilek sattık. Bu sene rakamlar bu şekilde giderse en azından emeklerimizin karşılığını alırız diye sevindik. Ancak fiyatlar hızla düşerek 250 TL'ye indi. Şu an ise 90-100 TL civarında satıyoruz. Haftada iki defa hasat yapıyoruz ve her hasat yaklaşık 600 kilo civarında oluyor” dedi.

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"YETİŞTİRMESİ ZOR, RAF ÖMRÜ KISA"

Çileklerin yetiştirilmesinin oldukça zor ve maliyetli olduğunu ifade eden Peker, “Çilek, hassas ve raf ömrü kısa bir meyve. Bin bir zorlukla yetiştiriyoruz. Ürettiklerimizi hemen toplar toplamaz satışa göndermemiz gerekiyor. Çilek üretimi, patlıcan ya da kabak gibi diğer sebzelere göre çok daha fazla işçilik gerektiriyor” şeklinde belirtti. Maliyetlerin arttığını anlatan Peker, “Maliyetleri karşılamakta zorlanıyoruz. Çilek fiyatlarının 200-250 TL'nin altına düşmemesi gerekiyor. Ancak şu an bu rakamlarla maliyetlerimizi karşılamamız mümkün değil” dedi. Peker, aracılara yönelik düzenlemeler yapılmasını talep etti.

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"ARACILAR ARASINDAKİ FARKLAR NEDENİYLE ÜRETİCİNİN KAZANCI DÜŞÜYOR"

Üretici Aslan Peker ise, "Aracılar arasındaki farklar nedeniyle üreticinin kazancı düşüyor. Maliyetler iki katına çıkmışken bu fiyatlarla zorluk yaşıyoruz” dedi.

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(İHA)

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
çilek Çiftçi sera para tarım fiyat
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