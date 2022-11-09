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'Fiyatlar düşük olacak' Marketlere giderken düşünenler dikkat! 'Köşebaşı' dönemi resmen başlıyor...

09.11.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marketlerdeki yüksek fiyatları uzmanlardan bazıları yüksek enflasyona bağlarken zincir marketlerdeki kâr marjının da çok yüksek olduğunu söyleyen esnaflar var. Son dönemde vatandaşın yaşadığı en büyük sorunların başında mutfak giderlerindeki fahiş artışlar yer alıyor. Bu konuyla ilgili yeni bir uygulama hayata geçiyor. 'Köşebaşı' dönemi başlıyor.

'Fiyatlar düşük olacak' Marketlere giderken düşünenler dikkat! 'Köşebaşı' dönemi resmen başlıyor...

Tarım Kredi Kooparitiflerinde satılan imal edilen tüm ürünler artık bakkallarda da satılacak! Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TV100 ekranlarında yaptığı açıklamada market fiyatlarını düşürecek uygulama için kolları sıvadıklarını belirtti. Uygulama hangi şehirlerde başlayacak?

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BAKKAL - MARKET UYGULAMANIN BAŞLAYACAĞI ŞEHİRLER BELLİ OLDU!

Bendevi Palandöken, bu uygulama sonucunda zincir marketlere karşı esnafın canlandırılacağını ifade ederken vatandaşa da seslenerek 'Burada satılan mallar, marketlerden ucuz olacak' dedi.

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İŞTE PALANDÖKEN'İN BAKKALLARLA İLGİLİ SÖYLEDİĞİ O SÖZLER

'Pilot bölge satılacak eğer vatandaş tercih ederse Türkiye geneline yayılacak. Pilot bölgelerin neresi olacağı da belli oldu. İstanbul, Ankara, Konya, İzmir ve Adana gibi büyükşehirler pilot bölge olacak. Yarın bu konuyla ilgili bir protokol yapacağız. Tarım ve Kredi Kooperatifi Genel Müdürü, ben, Halkbank Genel Müdürü, Merkez Birliği, Kredi Garanti Fonu olmak üzere protokol yapacağız.'

'RAF DİZAYNINI TARIM VE KREDİ KOOPERATİFİ BELİRLEYECEK'

Vatandaşın erişebileceği makul fiyatlar olacak. Zincir marketlere karşı esnafın sıkıntısı giderilmeye çalışılacak. Proje konusunda hem esnaf canlanacak hem de bu ürünleri satarken de zorluk çekilmeyecek. Raf dizaynı, Tarım ve Kredi Kooperatifi tarafından belirlenecek.'

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