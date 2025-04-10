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Fiyatlar fırlayacak diye marketlere akın edip stok yapıyorlar! Trump'ın gümrük vergisi kararı ABD'lileri perişan etti: "Dua edin de hayatta kalalım"

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
10.04.2025 16:09
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Donald Trump'ın gümrük vergileri ABD piyasasını zora soktu. ABD'liler temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarının artmasından bir hayli kaygılı. Kimi New Yorklular marketlere akın edip temel ihtiyaç maddelerini stokladı. Durumun ciddiyeti bir market müşterisinin "Dua edin de hepimiz hayatta kalalım" sözünden de anlaşılıyor...

Fiyatlar fırlayacak diye marketlere akın edip stok yapıyorlar! Trump'ın gümrük vergisi kararı ABD'lileri perişan etti: "Dua edin de hayatta kalalım"

ABD Başkanı Donald Trump'ın “Kurtuluş Günü” vergileri 2 Nisan'da açıklandığından bu yana piyasalarda büyük hasara yol açmıştı. Bu karar üzerine ABD'liler akın akın marketlere gidip stok yaptı.

STOK YAPMAK İÇİN ŞEHRİN DİĞER UCUNA GİTTİ

48 yaşındaki anne Angelia Gonzalez, çarşamba günü saat yürürlüğe giren devasa “karşılıklı” gümrük vergileri nedeniyle fiyatların yakında fırlayacağı korkusuyla Batı Harlem'deki evinden toptancıya stok yapmak için şehrin diğer ucuna, Doğu Harlem'e gitti.

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"DUA EDİN DE HAYATTA KALALIM"

Gonzalez Alışveriş sepetini doldururken “Dua edin de hepimiz hayatta kalalım” dedi. “Berbat bir durum. Ama elimizden geldiğince geçinmek zorundayız,” diyen Gonzalez, tarife uygulamasıyla ilgili olarak The Post'a yaptığı açıklamada, ailesinin işlerin nasıl gittiğine bağlı olarak bazen ‘günü gününe’ yaşamak zorunda kaldığını söyledi.

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FİYATLARIN ARTMASINDAN ENDİŞELİ: "EVİMDE YER OLSA STOK YAPARIM"

45 yaşındaki Julie Stump ise “Çok endişeliyim ama şimdilik idare ediyorum. Evimde bir şeyler stoklayacak kadar yerim yok ama olsaydı stoklardım. Fiyatların artacağını ve işlerin bir süreliğine korkutucu bir hal alacağını hissediyorum” diye konuştu.

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TRUMP, ÇİN’E UYGULANAN GÜMRÜK VERGİSİ ORANINI YÜZDE 125’E ÇIKARMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurmuştu. Dün yürürlüğe giren vergiler sonrasında 75’ten fazla ülkenin ticari sorunları çözmek için ABD ile iletişime geçtiğini belirten Trump, gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya aldığını belirtmişti. Trump, "Bu ülkeler, ABD’ye hiçbir şekilde misilleme yapmadığı için, 90 günlük bir duraklama ve bu süre boyunca geçerli olacak yüzde 10’luk karşılıklı gümrük vergisi uygulamasının derhal yürürlüğe girmesine izin verdim" demişti.

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Buna rağmen, ABD’nin gümrük vergilerine misilleme yapan Çin’e yönelik vergi oranını artırma kararı aldığını açıklayan Trump, "Çin’in dünya pazarlarına gösterdiği saygısızlık nedeniyle, Çin’e uygulanan gümrük vergisini derhal yürürlüğe girmek üzere yüzde 125’e yükseltiyorum. Çin, umarım yakın zamanda ABD’yi ve diğer ülkeleri sömürme dönemlerinin artık sürdürülebilir veya kabul edilebilir olmadığını anlayacaktır" diye konuşmuştu.

AMERİKAN TÜKETİCİLERİ ZARAR GÖRECEK

AA'nın aktardığına göre Ekonomistler, ABD'de kullanılan tüketici ürünlerinin büyük bölümünün Çin'de üretildiği ve bu üretimin hızla ikame edilemeyeceğine dikkati çekerek, tarifelerden asıl zararı Amerikan vatandaşlarının göreceği uyarısında bulundu.

ABD'deki sektör örgütleri de kaygılarını dile getirdi. Ulusal İmalatçılar Birliği, tarifelerin üretim maliyetlerini artıracağını, yatırımları ve tedarik zincirlerini riske atacağını ve ülkenin imalattaki rekabetçiliğine zarar vereceğini belirtti.

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Ulusal Perakende Birliği de tarifelerin faturasını yabancı ülkelerin değil, Amerikan tüketicilerinin ve ithalatçılarının ödeyeceğine işaret etti.

Piyasa araştırma kuruluşu Import Yeti'nin verilerine göre, ABD'nin en büyük perakende market zinciri Wall-Mart'ta satılan ürünlerin yüzde 60'ı Çin'den ithal ediliyor.

FİYATLAR YÜKSELECEK

Tarife artışlarının kısa vadede Amerikalı tüketicilere fiyat artışı olarak yansıyacağı öngörülüyor. ABD'nin Yale Üniversitesine bağlı Budget Lab'in verilerine göre, yeni tarifeler, ABD'de fiyatları yılda yüzde 2,3 artırarak ülkede bir hane halkına yılda ortalama 3 bin 800 dolar ek maliyet getirecek.

Buna göre, Kamboçya'da üretilip ABD'de 24 dolara satılan bir bebek kıyafetinin fiyatının 35,76 dolara, Mısır'da üretilip ABD'de 39,98 dolara satılan bir kotun fiyatının 43,98 dolara, Pakistan'da üretilip ABD'de 17,99 dolara satılan bir futbol topunun fiyatı 23,32 dolara, Brezilya'dan ithal edilen ve ABD'de 8,30 dolara satılan bir bardak kahvenin fiyatı 9,13 dolara ve Meksika'da üretilip ABD'de 31 bin 395 dolara satılan SUV model otomobilin fiyatı 39 bin 244 dolara çıkacak.

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Çin'e uygulanan tarife yalnızca yüzde 54'te kalsa bile, bu ülkede üretilip ABD'de 59 dolara satılan otomobil bebek koltuğunun fiyatı 90,86 dolara, 499 dolara satılan Playstation 5'in fiyatı 768,46 dolara ve 999 dolara satılan son model iPhone'un fiyatı 1538,46 dolara yükselecek.

Amerikan şirketleri de Trump'ın tarife politikasının yaratacağı belirsizliklerin etkilerini şimdiden hissetmeye başladı. Trump yeniden iktidara geldiğinden bu yana ABD borsalarında işlem gören hisseler yaklaşık 10 trilyon dolar değer kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump market abd
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