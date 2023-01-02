Fiyatlar geçen seneye göre yüzde 200 arttı: "Kabul edilir bir durum değil"

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, çiftçilerin geçen yıl bin 200 liraya aldığı bir ünite olarak geçen torbalardaki 11 ila 15 kilo aralığında değişen mısır tohumu ile aynı şekilde bir torba ayçiçeği ve pancar tohumunun yüzde 200 artışla 3 bin 500 liraya kadar yükselmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi.

"CİDDİ SIKINTI YAŞIYORUZ"

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, bu yıl girdi maliyetlerindeki artış sonrası hasadı bitiren çiftçilerin yeni ekim için tedariklerine şimdiden başladığını belirtti. Bayram, tohum fiyatlarının aşırı yükseldiğini gördüklerini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde gübre ve tarımda kullanılan karma yemle ilgili Nisan ayına kadar yüzde 13’e varan indirimler yapıldığının müjdesini vermişti. Fakat Türkiye’de bu tohum firmalarıyla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Hem yerli firmalarımızda hem de yabancı firmalarda.

"KABUL EDİLİR BİR DURUM DEĞİL"

Özellikle de mısır, ayçiçeği ve şeker pancarı gibi bu üç grupta. Diğerleriyle ilgili de bilgi toplamaya devam ediyoruz. Şuan ciddi manada tohumlara yüzde 200’lere varan zam yapıldı. Bunu 85 milyonun gıda güvenliğini tehdit eden bir unsur olarak görüyoruz. Çünkü bu tohum firmalarının geçen yılki döviz kurlarını baz aldığımız zaman bu kadar zam yapılmasını afaki görüyoruz ve bunlarla ilgili de gerekli şikayetlerimizi ve çalışmalarımızı Karaman Ziraat Odası olarak yapacağız. Bunları bakanlık yetkililerine ileteceğiz. Çünkü bu fiyatlar kabul edilebilir bir fiyat değildir. Örnek verecek olursam yaklaşık olarak 5 ünite 5 dekarda kullanılan. Bir ünitede bin 750 lira fark meydana geliyor. Yani Karaman dönümü ile 2 dönüm yerde bin 750 lira çiftçimiz fark vermek zorunda kalıyor. Geçen yıl bin 200 liraya almış olduğu tohum, şimdi 3 bin 500 liraya kadar yükseldi. Bu kabul edilir bir durum değil. Fırsatçıların çiftçilerin alın teriyle oynamaya haklarının olmadığını düşünüyorum. Bunlarla mücadelemize devam edeceğiz. Ülkede yaşanan ekonomik şartlardan dolayı artışlar olabilir bunları kabul edebiliriz.

"FİYATLARLA İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILMASI GEREKİYOR"

Piyasalarda sakinleşmenin olduğunu var sayarsak, geçen yıl gübre 14-15 lira bandında satılıyordu. Üre gübresi 11 liraya kadar düşmüştü. Şimdi ise tohumlara yapılan yüzde 200’lük zammı fırsatçılık olarak görüyoruz. Her zaman söylediğim bir şey var; bu zincir marketlerin yaptığı ve özellikle Türkiye’de söz sahibi olan 2-3 tane yabancı tohum firması var ve bunu fırsata çeviriyorlar. Bunlarla ilgili mücadelemiz devam ediyor. Burada benim üreticilerimize tavsiyem tohum siparişlerini biraz bekletmeleridir. Çünkü tohumlar piyasaya satılırken ithalatçı firmalar bunları çok tatlı bir şekilde pazarlıyor. Yani çiftçiye neredeyse tohumu satmadan biran evvel almalarını söylüyorlar. Çiftçilerimiz de hızlı bir şekilde bunları sipariş geçiyorlar ve bu firmalar da çiftçilerimizin alın terine göz dikiyorlar. Bunlarla ilgili mücadele edilmesi gerekiyor. Çiftçinin de bize destek olması gerekiyor. Sadece Karaman’ın sorunu değil bu, Konya, Ereğli, Çumra, Karapınar, İç Anadolu’da tüm Türkiye’de bu tohum firmalarıyla ilgili yekvücut olaraktan mücadele etmemiz gerekiyor. Bu fiyatlarla ilgili çalışma yapılması gerekiyor. Bakanlığa gerekli duyurularımızı yapacağız, hem Tarım Bakanlığımıza hem Ticaret Bakanlığımıza. Dünyanın hiçbir tarafında yüzde 200 zam olmaz. Cumhurbaşkanımız çiftçiye ucuz gübre temini için elinden geleni yapıyor. Sadece Karaman’ın kullandığı mısır tohumu 200-250 milyon liranın üzerinde. Bu ciroların haksız bir şekilde çiftçimizin cebinden alınmasına müsaade etmemek için onların sendikası olaraktan mücadele edeceğiz” diye konuştu.

