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Fiyatlardaki artış hız kesmiyor! Konut fiyatları bir yılda yüzde 212 arttı

16.11.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut fiyatlarındaki artış eylül ayında devam etti. İstanbul’da konut fiyatları bir yılda yüzde 212 arttı.

Fiyatlardaki artış hız kesmiyor! Konut fiyatları bir yılda yüzde 212 arttı

'Ev fiyatları düşecek mi?' ya da 'Konut fiyatları ne zaman ucuzlayacak?' sorusu milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konular arasında yer alıyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası konut fiyatlarıyla ilgili son dakika verisini paylaştı.

TCMB, Eylül ayı konut fiyat endeksini açıkladı. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan konut fiyat endeksi (KFE), 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,9 oranında artarak 575,2 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 189,2 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 58,0 oranında artış gösterdi.

İSTANBUL’DAKİ DEĞİŞİM YÜZDE 212

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 4,6, 4,3 ve 5,8 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 212,1, 196 ve 185,8 oranlarında artış gösterdi.

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