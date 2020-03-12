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Fiyatları 5 kat arttı! Maske, kolonya ve el dezenfektanının internet fiyatları şaşırttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.03.2020 16:49 | Son Güncelleme

Koronavirüse karşı alınacak korunma önlemlerinden maske, el dezenfektanı ve kolonyanın internetteki 4-5 katı yüksek satış fiyatları şaşkınlığa neden oluyor.

Fiyatları 5 kat arttı! Maske, kolonya ve el dezenfektanının internet fiyatları şaşırttı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 4 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan koronavirüs, dünyaya yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı günden güne artarken, uzmanlar virüsten korunmanın en etkili yolunun filtre özellikli maske takılması, olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulması ve el temizliğine dikkat edilmesi olduğunu söylüyor. Bu uyarılar dolayısıyla maske satışları günden günde artıyor. Virüsün ortaya çıkmasının ardından Çin, üretip ihraç ettiği maskeleri ithal etmeye başladı.

Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından virüsten korunmak için maske, kolonya ve dezenfektan ürünleri satın almak isteyenler, en yakın eczane ya da medikal ürün satan işletmelerin yolunu tuttu. Yoğun talep karşısında rafları boşalan işletmelerden eli boş dönen vatandaşlar, çareyi ürünlere kolayca ulaşabilecekleri online alışveriş sitelerinde aradı. Online alışveriş sitelerindeki ürünlerin fiyatları ise şaşkınlık verici seviyelere çıktı. Sık ziyaret edilen alışveriş sitelerinden birinde FFP1 özellikli '3M' olarak tabir edilen maskenin adet fiyatı 285 liradan indirimle 276,45 liradan satışa sunuldu. Benzer özellikli bir başka markaya ait maske ise yine adet fiyatı 36 liradan indirimle 34,92 liradan satışa sunuldu. Normal zamanlarda bu tarz maskelerin adet fiyatı 15 TL'den alıcı buluyordu.

KOLONYANIN FİYATI 500 LİRA

El dezenfektanlarında da durumun aynı olduğu görüldü. 1 litrelik dezenfektanın 249 lira ile 214 lira arasında satışa sunulduğu dikkat çekerken, 100 mililitrelik bir el dezenfektanının ise 64,98 liradan indirimle 39,79 liraya satışa sunulduğu görüldü. El dezenfektanından ziyade daha kolay ulaşılabilir olan kolonya satın almak isteyenler yine online alışveriş sitelerine yöneldi. Normal zamanlarda 15 liraya satılan kolonyaların şişe fiyatı 50 liraya, 30 liraya satılan litrelik kolonyanın fiyatının ise 100 liraya çıktığı görüldü. Bir tedarikçinin litrelik kolonyayı, internet üzerinden 5 litre halinde 448 liraya sattığı dikkati çekti.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, kolonya, internet, fiyat,

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