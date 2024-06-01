Fiyatları duyan evde kalacak! Tatil planı yapan herkes bunu merak ediyordu: 4 kişi için 20 bin lirayı buluyor

14 Haziran Cuma günü okullarda son ders zili çalacak. Milyonlarca kişi hem okul tatili hem de bayram nedeniyle yollara düşecek. Kurban Bayramı’na henüz daha iki hafta var ama otobüs biletleri şimdiden tükenmeye başladı bile.

BİLETLER TÜKENMEK ÜZERE

Van, Bitlis, Diyarbakır gibi uzak güzergahlara olan bilet fiyatları ise en düşük 1500 liradan başlıyor. Yakın şehirlerde ise fiyatlar yarı yarıya düşüyor. Ancak otobüs firması yetkilileri biletleri erken almakta fayda olduğunu dile getiriyor. Çünkü özellikle de son hafta için hemen hemen tüm biletler tükenmiş durumda.

4 KİŞİLİK BİR AİLE 20 BİN LİRAYA SEYAHAT EDECEK

Araçların yetersiz kalması halinde alınacak karar sonrasında ek seferlerin de konulabileceğinin altını çizen sektör temsilcileri, sona kalanlara ‘daha farklı fiyat’ uyarısı da yaptılar. 4 kişilik bir ailenin bayramda Diyarbakır’a gidip gelmesinin ise 20.000 lirayı bulacağını ifade ediyorlar.

BİLET FİYATLARI NE DURUMDA?

Peki uçakla seyahat mi daha avantajlı yoksa otobüs ile mi? Fiyatlar şehirden şehire değişiyor. İstanbul – Ankara arası otobüs bileti fiyatı 750 TL iken uçakla 1.500 TL, İzmir otobüs ile 1.500, uçakla 2.000 TL, Antalya otobüsle 1.600, uçakla 3.250 TL, Trabzon otobüsle 1.600, uçakla 7.185 lira, Diyarbakır otobüs ile 1.800 TL, uçak ile 7.185 TL ve Van otobüs ile 2.200 TL, uçakla 3.500 lira.







