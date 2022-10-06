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Fiyatları duyan şaşırıp kaldı: 950 bin liraya pırlanta yüzük, 150 bin liraya altın büstiyer!

06.10.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da düzenlenen mücevher fuarı bugün kapılarını açtı. Fuarda tamamen altından yapılmış büstiyer ve yaklaşık 1 milyon lira değerindeki 8,5 karatlık pırlanta yüzük dikkat çekti. Ürünlere en çok ilgi ise Orta Doğu ülkelerinden oldu.

Fiyatları duyan şaşırıp kaldı: 950 bin liraya pırlanta yüzük, 150 bin liraya altın büstiyer!

İstanbul’da bugün kapılarını açan mücevher fuarında 8 gram altından yapılmış ve ağırlığı 300 gram olan büstiyer ile fiyatı tam 50 bin dolar olan özel taşlardan üretilmiş yerli üretim pırlanta yüzük misafirlerin ilgi odağı oldu.

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Yüzüğün tamamen yerli üretim olduğuna ve 50 bin dolar değer biçtiğini belirten Pırlantacı Ramazan Dede, “Yüzüğümüz özel yapım bir yüzüktür. Tamamıyla markis taşlardan oluşturulmuştur. Üzerinde de 8,5 karat bir pırlanta mevcut. Değeri 50 bin dolar yani 950 bin Türk Lirasına denk geliyor. Fuarda gören vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Normalde sadece 1 tane ürettim fakat şuan 5 tane daha sipariş aldım. Bu yüzüğü görmek için Dubai ve Rusya gibi ülkelerden gelenler oldu. Yüzük tamamen Türkiye’de üretildi. Fuarda yüzüğü görüp satın almak isteyen çok oldu fakat tek üretim olduğu için bugün satışını düşünmüyoruz. Fiyatı duyup şaşıranlar oldu” şeklinde konuştu.

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150 BİN LİRALIK ALTIN BÜSTİYER

Altın büstiyeri almak için çok fazla talep olduğunu belirten Mehmet taş ise, “Gördüğünüz büstiyer 8 ayar altından yapıldı yaklaşık 250 - 300 gram ağırlığında. Ortalama fiyatı 125 ile 150 bin TL arasında. Genelde doğu bölgelerimizden daha çok istek var bu ürüne. Oralarda düğünlerde bu tür hediyeleri çok götürüyorlar. Fuarında en çok rağbet gören ürünü diyebilirim. Çok fazla insan gelip sordu sipariş veren oldu. Yurt dışından da çok fazla talep var. Özellikle orta doğu ülkelerinden istekler siparişler alıyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Altın pırlanta
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