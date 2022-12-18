Fiyatları pahalı bulanlar bu tarifeye akın etti, doluluk oranı yüzde 90'ı buldu! İşte yılbaşı tatili düşünenlerin tercihi

Yılbaşı için çeşit çeşit planlar yapılırken birçok vatandaşın aklında yılın son günlerini tatilde değerlendirmek var. Birçok vatandaş çoktan harekete geçti ve yerlerini ayırttı. Yurt dışını düşünenler en çok vizesiz programları tercih etti, otellerde doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı. Zira vize alım konusunda uzun süreli beklemeler söz konusu olabiliyor, ayrıca fiyatlar da hesaba katıldığında vizesiz tarifeler daha ucuza denk gelebiliyor. Öte yandan yurt dışında bazı tatil programları yurt içinde sanatçılı otellere göre daha uygun bir fiyat ortaya çıkarıyor. Acente yetkilisi Sevilay Günhan, vatandaşların birkaç bin TL fazla verip yurt dışını tercih edebildiğini anlatırken Antalya ile Belgrad'ı karşılaştırdı ve yılbaşı tatil için fiyatları açıkladı.

VİZE SORUNU VE YOĞUNLUK TERCİHLERİ ETKİLEDİ

Yılbaşında tatil düşünenler tercihini çoğunlukla vizesiz programlardan yana kullandı. Show TV'ye konuşan acente yetkilisi Sevilay Günhan, durumu "Vize sorunu yaşıyor ve yoğunluk da olduğu için vizesiz programlarımız hemen hemen yüzde 90 doluluğa ulaşmış durumda" diyerek açıkladı.

YURT DIŞI TATİLİ İÇİN NE KADAR BÜTÇE AYIRMAK GEREK?

Şu anda daha çok Belgrad'ın tercih edildiğini belirten Günhan, 3 gece 4 günlük bir tatilin tek kişi için yaklaşık 14 bin TL olduğunu ifade etti ve "Kişi başı minimum 10 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor" dedi.

Yılbaşından sonra vizesiz ülkede tatil düşündüğünü dile getiren bir vatandaş ise vize ücretlerinin pahalılığına değindi.

YURT DIŞINDA TATİL DAHA UCUZ OLABİLİYOR!

Öte yandan Günhan, yılbaşı tatilini yurt içinde yapmakla yurt dışında yapmak neredeyse fiyat farkı olmadığını, olsa bile birkaç bin TL fark ettiğini şu sözlerle ifade ediyor:

"Birkaç bin lira fazla verip 'Yurt dışında tatil yapmayı tercih ediyorum' diyebiliyorlar. "Antalya ile Belgrad kıyaslanabilir mesela. Belgrad daha uygun olabiliyor, yani sanatçılı olan otellere göre."

YILBAŞINDA YAZI YAŞAMAK İSTEYENLER İSE...

Yılbaşı tatilinde yazı yaşamak isteyenlerin yazı yaşamak tercihi ise şu an tam mevsimi olan Uzak Doğu oluyor. Şu an tam mevsimi. Vizesiz olan bu tatil noktası için ortalama bütçeyi Günhan şöyle açıklıyor:

"Bangkok'ta 7 gece 8 günlük program için 20-25 bin civarını düşünmek gerekiyor."