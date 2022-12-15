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Yılbaşı gecelerinin olmazsa olmazıydı... Fiyatı 160 TL'den 380 TL'ye fırlayınca hem vatandaş hem esnaf dertlendi!

15.12.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle ülkemizde yılbaşı gecelerinin olmazsa olmazlarından biri Milli Piyango çekilişi diğeri de kuruyemiş tüketimi... Bu sene enflasyon ve artan zamlarla birlikte kuruyemiş piyasası da daraldı. Esnaf, fiyatların artmasından vatandaşın talebinin düşmesinden şikayetçi. Esnaf, çareyi lüks karışık paketlerinde buldu.

Yılbaşı gecelerinin olmazsa olmazıydı... Fiyatı 160 TL'den 380 TL'ye fırlayınca hem vatandaş hem esnaf dertlendi!

2023'e sayılı günler kala ailelerin yılbaşı alışverişleri de başladı. Beyaz peynir, kırmızı et, sucuk gibi ürünlerin kilogram fiyatları birbirleriyle yarışırken bir atak da kuruyemişten geldi. Yılbaşı öncesinde kuruyemiş piyasasında hareketlilik besleyen esnaf, aradığını bulamadı.

FİYATI 160 TL'DEN 380 TL'YE ÇIKINCA HAYALLER İPTAL OLDU!

Kuruyemiş esnafının her sene umutla beklediği yılbaşı gecesi öncesinde satışlar durdu. Geçen yılın aynı dönemine göre daralma söz konusu. Milliyet'te yer alan habere göre kuruyemişçiler satışta yüzde 30'a yakın azalma bekliyor.

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AY ÇEKİRDEĞİNDE BİLE DÜŞÜŞ VAR...

Özellikle Antep fıstığına gelen zamlar sonrası vatandaşın antep fıstığı alım gücü yüzde 50 düştü! Esnafın aktardığına göre ay çekirdeğine bile düşüş var...

Antef fıstığının perakende fiyatı geçen sene 100 ile 160 TL arasındaydı! Antep fıstığı bu yıl 380 lirayı aşan fiyatlarla satılıyor! Fındık ise geçen sene 80-120 TL kilo fiyatından satılırken bu rakamlar 185 TL'ye çıktı.

Lüks karışık şeklinde paket üreten esnaf, leblebi ve kabak çekirdeği gibi kuruyemişleri bollaştırarak antep fıstığı ve fındığı azaltma yoluna gitti.

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Anahtar Kelimeler:
1 Ocak Yılbaşı kuruyemiş

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