Fiyatları yüzde 100 arttı! Üreticilerden önemli uyarı geldi: 'Elinde olan sakın ziyan etmesin'

Zeytinyağı fiyatları yüzde 100 artarak, litresi 100 liradan satılmaya başladı. Zeytinyağı üreticisi Mehmet Aslanhan hasat sonrası zeytinlerin yağın kalitesinin yüksek olması içi kurutulmaması gerektiğini belirterek, “Bu yıl diğer yıllara göre zeytinyağı verimi yüksek. Kozan’da şuan 5 zeytinyağı fabrikası gece gündüz mesai yapıyor.

Bu sezon kurak geçti, zeytinler sıkıştı, ürünler, meyveler sıkıştı. Kasım ayında beklenen yağmurların yağması ile sıkıntılı süreci kısmen atlattık. Bu yıl zeytinyağı çok kıymetli. Fiyatlar yüzde yüz arttı.

Elinde olanlara sesleniyoruz buradan sakın ziyan etmesinler. Ama üreticiler bu bölgede çok yapıyor, zeytinleri toplayıp kurutmasın. O zaman yağ asidi yüksek oluyor. Bir de yağmurdan sonra hemen topluyorlar. O da şişiriyor zeytini suya kesme dediğimiz olay oluyor” dedi.

Aslanhan, fiyatı ve verimiyle üreticisinin yüzünü güldüren zeytinyağının fabrikalarda litresi 80 TL’den satıldığını, üreticinin ise 100 TL’den sattığını kaydetti.

Üretici Taner Göçer'de 10 dönüm zeytin bahçesinden bu yıl 2-3 ton arasında ürün hasat ettiklerini belirterek, "Bu yıl ağaçlara bakamdık ama Allah bereketini versin” diye konuştu.

Tufan Akıllı ise zeytinyağını ticari amaçlı değil aile içinde tükettiklerini, 150 kilogram zeytinden 40 litre yağ aldıklarını söyledi.

