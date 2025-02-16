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'Fiyatlarımızdan çok memnunlar' Yurt dışından akın akın o ile geliyorlar! Yazın yer bulmak imkansız

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
16.02.2025 09:35
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İranlı turistler akın akın Van'a gelmeye devam ediyor. Hem alışveriş hem de eğlence amacıyla bölgeye gelen çok sayıda İranlı turistten esnaf da memnun. Bir esnaf "Fiyatlarımızdan çok memnunlar. Yani biz toptan fiyatına perakende veriyoruz, istedikleri modelleri getiriyoruz" derken özellikle yazın Van'da konaklayacak yer bulmak neredeyse imkansız. Çünkü İranlı turistler aylar öncesinden rezervasyon yapıyorlar.

'Fiyatlarımızdan çok memnunlar' Yurt dışından akın akın o ile geliyorlar! Yazın yer bulmak imkansız

Van'ın çehresi turizm sayesinde değişti. İran'da katı kurallardan bunalanlar yine günü birlik bile olsa kalabalık gruplar halinde Van'a geliyor, eğlence mekanlarını dolduruyor.

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ESNAF DA DURUMDAN MEMNUN

Ekol TV'de yer alan habere göre; İran'dan akın eden turistler Van'ı doğunun yeni Paris'i yapma yolundayken bölgede geceler ayrı, gündüzler ayrı hareketli. Yazı ayrı, kışı ayrı, Van'ın nüfusu yılın her döneminde artış sağlıyor. Bunun sebebi ise İranlı turistler. Aynı zamanda kentin ekonomisine de ciddi katkı sağlıyorlar.

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İran'da yönetim vatandaşlarına katı yasaklar getiriyor. Bunalan İranlılar da soluğu neredeyse yanı başlarında olan Van'da alıyor. Van esnafı durumdan memnun.

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"FİYATLARIMIZDAN ÇOK MEMNUNLAR"

Mikrofon uzatılan bir esnaf "Van'daki bütün sektörel anlamda İranlılar bizim can suyumuz açıkçası" derken esnaf Bilal Tırakyüz de "Müşterilerimiz tamamıyla İranlı. Fiyatlarımızdan çok memnunlar. Yani biz toptan fiyatına perakende veriyoruz, istedikleri modelleri getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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İranlı turist Fama Bayatlu ise "Disko ve gezmeye geldim. İran'dan buraya Van'a geldim, çok seviyorum" dedi.

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Van'a karanlık çökünce de eğlence mekanlarını İranlılar dolduruyor. İranlılar şehri o kadar seviyor ki aralarından yerleşip iş yeri açan bile var.

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"ÖNCEDEN REZERVASYON YAPIYORLAR"

Van'da yaz aylarında yer bulmak imkansız. Rezervasyonlar aylar öncesinden kapatılıyor. İşletmeci Mahmut Akgün "Yaz aylarında biz Türk misafir alamıyoruz. Bunun nedeni de İranlı turistler ve İranlı turizm acentalarının önceden rezervasyonları yapmaları. İki ay önceden rezervasyonları kapatmamız nedeniyle Türk vatandaşını burada misafir edemiyoruz maalesef" dedi. Trafikte İran plakalı otomobillerin sayısı azımsanmayacak miktarda. Zira Van, İranlı turistler için sadece bir sınır kenti değil özgürlüğün de adresi.

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Anahtar Kelimeler:
Van İran turist alışveriş eğlence
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