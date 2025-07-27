Fiyatların düşmesi için bu formül uygulanacak! Bakan Şimşek'ten gündem yaratacak 'mart ayı' sözleri: "Zor bir dönemdi, iyi yönettik"

Enflasyon daha da düşecek. Birincisi kira enflasyonu. Geçen sene haziran ayında kira enflasyonu %92 civarıydı. Çünkü 3 yıl boyunca biz kiraları kanunla %25 civarında sınırlamıştık. Konut fiyatları artıyor ama kiralara kanunla sınır getirmişiz. Şimdi biz bunu kaldırdık. Piyasalara bu türden müdahaleler uzun vadede arzulanan sonuçları vermiyor. Konut arzını artırmak sonuç verir. Kiralar geçen sene bu vakitlerde %92 artıyordu. Şu anda %83’e düşmüş. Manşet enflasyonu yukarıda tutan kira.