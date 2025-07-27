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Fiyatların düşmesi için bu formül uygulanacak! Bakan Şimşek'ten gündem yaratacak 'mart ayı' sözleri: "Zor bir dönemdi, iyi yönettik"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son birkaç ay iç ve dış şoklar anlamında yoğun bir dönem geçtiğini belirtip "Finansal göstergeler şok öncesine döndü" dedi. Şimşek bu kapsamda "mart ayının zor bir dönem olduğunu" ifade etti. Enflasyon hedefiyle ilgili de dikkat çeken bir açıklama yapan Bakan Şimşek, kira fiyatlarının düşmesi için uygulanacak formülü açıkladı.

Fiyatların düşmesi için bu formül uygulanacak! Bakan Şimşek'ten gündem yaratacak 'mart ayı' sözleri: "Zor bir dönemdi, iyi yönettik"
Hazar Gönüllü

Bakan Şimşek canlı yayında ekonomi gündemine ilişkin konuştu. Finansal göstergelerin mart ortasına döndüğünü vurgulayan Bakan Şimşek "Mart ayındaki gelişmeler nedeniyle içeride siyasi anlamında zor bir dönemdi" dedi. Enflasyon hedefine değinirken "Yüzde 29'un altında bir rakamı öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulunan Şimşek'in dikkat çeken açıklamalarından biri de kira fiyatlarının nasıl düşürüleceğiyle ilgiliydi.

“MART AYI ZOR BİR DÖNEMDİ”

Bakan Şimşek'in Kanal 7'de yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:

  • Son birkaç aydır hem iç hem dış şoklar anlamında yoğun bir dönem geçirdik. Tekrar olumlu döngüye döndük. İyi yönettiğimizi düşünüyorum çünkü finansal göstergeler şok öncesine döndü. Brüt rezervlerimiz mart ortasında 170 milyar dolardı, şu anda tekrar 170 milyar dolara geri geldik. Günlük Merkez Bankası bilançosuna baktığınızda şu anda 172 milyar dolar civarı. Bu şoklar başlamadan önceki seviyelere brüt rezervde döndük. Swap hariç net rezervde 3’te 2’den fazla toparlanma söz konusu. Mart ayındaki gelişmeler nedeniyle içeride siyasi anlamında zor bir dönemdi.

Fiyatların düşmesi için bu formül uygulanacak! Bakan Şimşek ten gündem yaratacak mart ayı sözleri: "Zor bir dönemdi, iyi yönettik" 1

“FİNANSAL GÖSTERGELER MART ORTASINA DÖNDÜ”

  • Borsa İstanbul’a baksanız 10 bin 862’ydi şoklar başlamadan önce, 10 bin 651 civarındayız. Risk primi 256 civarındaydı. 380’leri buldu. Şu anda 280 civarına geri geldi. Aşağı yukarı finansal göstergeler mart ortasına dönmüş durumda.

Fiyatların düşmesi için bu formül uygulanacak! Bakan Şimşek ten gündem yaratacak mart ayı sözleri: "Zor bir dönemdi, iyi yönettik" 2

ENFLASYON HEDEFİ TUTACAK MI?

  • Merkez Bankası bir tahmin aralığı açıklıyor. Yüzde 24 orta nokta. Yüzde 29 üst noktası diyerek baktığınızda biz orta-üst tahmin aralığında olacağımıza inanıyoruz. Yüzde 29'un altında bir rakamı ön görüyoruz. Geçen yıl 2 puanlık sapma olmuştu. Programımızın esası hayat pahalılığıyla mücadeledir. Hedefimiz vatandaşların alım gücünü artırmaktır.

Fiyatların düşmesi için bu formül uygulanacak! Bakan Şimşek ten gündem yaratacak mart ayı sözleri: "Zor bir dönemdi, iyi yönettik" 3

KİRA FİYATLARI NASIL DÜŞECEK? "KONUT ARZINI ARTIRARAK ÇÖZECEĞİZ"

  • Enflasyon daha da düşecek. Birincisi kira enflasyonu. Geçen sene haziran ayında kira enflasyonu %92 civarıydı. Çünkü 3 yıl boyunca biz kiraları kanunla %25 civarında sınırlamıştık. Konut fiyatları artıyor ama kiralara kanunla sınır getirmişiz. Şimdi biz bunu kaldırdık. Piyasalara bu türden müdahaleler uzun vadede arzulanan sonuçları vermiyor. Konut arzını artırmak sonuç verir. Kiralar geçen sene bu vakitlerde %92 artıyordu. Şu anda %83’e düşmüş. Manşet enflasyonu yukarıda tutan kira.

  • Kiralarda geriye doğru bir endeksleme var. Türkiye’de konut sahipliği oranı %56. Fakat kira ödeyenlerin oranı %28. Hanelerin %72’si kira ödemiyor. Büyükşehirlerdeki geçim sorununu temelinde bu var. Kiralar neden bu kadar hızlı arttı? Kısmen depremin de etkisi var. Kısmen konut fiyatlarının düşük faizle çok hızlı artırmasının etkisi var. Bunu nasıl çözeceğiz? Konut arzını artırarak çözeceğiz. Şu anda deprem bölgesinde 550 bin konut, onun yarısına yakını teslim edilmiş, geriye kalanı tamamen ihalesi yapılmış, inşa halinde.

Fiyatların düşmesi için bu formül uygulanacak! Bakan Şimşek ten gündem yaratacak mart ayı sözleri: "Zor bir dönemdi, iyi yönettik" 4

"KONUT SAHİPLİĞİ ORANINI ARTIRACAĞIZ"

  • Deprem nedeniyle büyükşehirlere gelenler için ciddi şekilde konut arzını artırmış olacağız. Suriye’de durum istikrara kavuştu. Ciddi geri dönüş var. Kilis gibi, Gaziantep gibi yerlerde kira baskısı önemli ölçüde azalıyor.

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla bu hafta toplantı yaptık. Kendisinin planı önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde en az 500 bin sosyal konut üretmek. Bu da ağırlıklı olarak büyükşehirlerde. Konut arzını artırmak lazım. Manşet enflasyonun iki katı kadar eğitim enflasyonu var. Biz kalıcı şekilde enflasyonu düşürerek, konut arzını artırarak tekrar konut sahipliği oranını artıracağız."
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Mehmet Şimşek
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