Fiyatların düşmesi için bu formül uygulanacak! Bakan Şimşek'ten gündem yaratacak 'mart ayı' sözleri: "Zor bir dönemdi, iyi yönettik"

Bakan Şimşek canlı yayında ekonomi gündemine ilişkin konuştu. Finansal göstergelerin mart ortasına döndüğünü vurgulayan Bakan Şimşek "Mart ayındaki gelişmeler nedeniyle içeride siyasi anlamında zor bir dönemdi" dedi. Enflasyon hedefine değinirken "Yüzde 29'un altında bir rakamı öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulunan Şimşek'in dikkat çeken açıklamalarından biri de kira fiyatlarının nasıl düşürüleceğiyle ilgiliydi.
Bakan Şimşek'in Kanal 7'de yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:
Enflasyon daha da düşecek. Birincisi kira enflasyonu. Geçen sene haziran ayında kira enflasyonu %92 civarıydı. Çünkü 3 yıl boyunca biz kiraları kanunla %25 civarında sınırlamıştık. Konut fiyatları artıyor ama kiralara kanunla sınır getirmişiz. Şimdi biz bunu kaldırdık. Piyasalara bu türden müdahaleler uzun vadede arzulanan sonuçları vermiyor. Konut arzını artırmak sonuç verir. Kiralar geçen sene bu vakitlerde %92 artıyordu. Şu anda %83’e düşmüş. Manşet enflasyonu yukarıda tutan kira.
Deprem nedeniyle büyükşehirlere gelenler için ciddi şekilde konut arzını artırmış olacağız. Suriye’de durum istikrara kavuştu. Ciddi geri dönüş var. Kilis gibi, Gaziantep gibi yerlerde kira baskısı önemli ölçüde azalıyor.
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