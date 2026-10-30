FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Fon krizinde yeni gelişme! Ara ödemeler başladı

Olağanüstü fon tasfiyesi sürecinde ilk ara ödemeler başladı. 29,3 milyar liralık ara ödeme fon sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor.

Fon krizinde yeni gelişme! Ara ödemeler başladı
Cansu Çamcı

TBMM’de kabul edilen 7596 sayılı Kanun ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ilgili düzenlemeleriyle tasfiye süreci netlik kazanan yatırım fonlarında ilk ara ödemeler bugün (30 Ekim Cuma) başlıyor.

234 BİN 705 YATIRIMCIYI KAPSIYOR

30 Ekim 2026 tarihi itibarıyla, ara ödemeler kapsamında toplam 29,3 milyar lira fon sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

Atlas, Pusula, Tera kapsamındaki ödemeler 7 fonda 234 bin 705 yatırımcıyı kapsıyor.

BUGÜNE KADAR 68 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda tasfiye sürecindeki fon sayısı 131’den 38’e kadar düşürüldü. Bugüne kadar hak sahibi 71 bin 899 hesaba, ayni ve nakdi olmak üzere toplam 68 milyar lira tasfiye ödemesi gerçekleştirildi.

Süreç kapsamında Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.’ye ait 31 fondan 27'sinin işlemleri büyük ölçüde tamamlanarak, 26 bin 152 hesaba 27,2 milyar lira ödeme yapıldı. Kalan 4 fona ilişkin tasfiye çalışmalarının ise hızla sürdüğü bildirildi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Binance TR'de çekim işlemleri durdu! Açıklama geldiBinance TR'de çekim işlemleri durdu! Açıklama geldi
Bankalar yarışta! Emekliye hangi banka ne kadar ödüyor?Bankalar yarışta! Emekliye hangi banka ne kadar ödüyor?

Anahtar Kelimeler:
fon getirileri kriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası: Riyad'da patlama sesleri

Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası: Riyad'da patlama sesleri

Mekin Büyükdeniz sokakta vuruldu, hastanede infaz edildi!

Mekin Büyükdeniz sokakta vuruldu, hastanede infaz edildi!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası kesildi! Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'un cezaları belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası kesildi! Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'un cezaları belli oldu

Devrim Özkan aşkını ilan etti! İlk kare geldi

Devrim Özkan aşkını ilan etti! İlk kare geldi

Radarı görünce frene basmak artık yetmeyecek! Trafikte yeni dönem

Radarı görünce frene basmak artık yetmeyecek! Trafikte yeni dönem

Kripto devi Binance'e hacker şoku: Bitcoin ve Ethereum adeta çakıldı! 2,54 milyar dolar...

Kripto devi Binance'e hacker şoku: Bitcoin ve Ethereum adeta çakıldı! 2,54 milyar dolar...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.