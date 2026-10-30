Fon krizinde yeni gelişme! Ara ödemeler başladı

TBMM’de kabul edilen 7596 sayılı Kanun ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ilgili düzenlemeleriyle tasfiye süreci netlik kazanan yatırım fonlarında ilk ara ödemeler bugün (30 Ekim Cuma) başlıyor.

234 BİN 705 YATIRIMCIYI KAPSIYOR

30 Ekim 2026 tarihi itibarıyla, ara ödemeler kapsamında toplam 29,3 milyar lira fon sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

Atlas, Pusula, Tera kapsamındaki ödemeler 7 fonda 234 bin 705 yatırımcıyı kapsıyor.

BUGÜNE KADAR 68 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda tasfiye sürecindeki fon sayısı 131’den 38’e kadar düşürüldü. Bugüne kadar hak sahibi 71 bin 899 hesaba, ayni ve nakdi olmak üzere toplam 68 milyar lira tasfiye ödemesi gerçekleştirildi.

Süreç kapsamında Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.’ye ait 31 fondan 27'sinin işlemleri büyük ölçüde tamamlanarak, 26 bin 152 hesaba 27,2 milyar lira ödeme yapıldı. Kalan 4 fona ilişkin tasfiye çalışmalarının ise hızla sürdüğü bildirildi.