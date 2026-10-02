Fon Kurulu’nun 2. toplantısı sona erdi: Ödeme takvimi değerlendirildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluşturduğu Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısının bugün sabah yapıldığını açıkladı. Toplantıda fon piyasalarına ilişkin yürütülen çalışmalar ve atılacak adımlar ele alındı.

Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda kurulun yol haritasının netleştirildiğini belirtti. İlgili kurumların kendi görev ve sorumlulukları çerçevesinde koordinasyon içinde somut adımlar attığını ifade etti.

SORUNLU FONLAR İÇİN ÖZEL HESAP AÇILDI

BDDK ve SPK tarafından alınan kararlara ilişkin de bilgi veren Yılmaz, TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesinin sağlanması amacıyla sorunlu durumdaki her fon için özel hesap oluşturulduğunu bildirdi.

ADLİ SÜREÇLER ETKİN ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLÜYOR

Yılmaz, ilgili adli süreçlerin etkin biçimde devam ettirildiğini aktarırken, Devlet Denetleme Kurulu'nun da görevlendirildiğini ve çalışmalarına başladığını belirtti. Kurumların kendi sorumluluk alanlarında attıkları adımlara ilişkin kamuoyunu bilgilendirdiğini kaydetti.

Yılmaz ayrıca kamuoyuna dezenformasyonlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

SERMAYE PİYASALARINA İLİŞKİN GÜVEN MESAJI

Türkiye ekonomisinin temellerinin ve sermaye piyasalarının yapısının sağlam olduğunu vurgulayan Yılmaz, fon piyasalarının yalnızca sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunların çözüme kavuşturulmasının ardından sermaye piyasalarının daha güçlü bir yapıyla yoluna devam edeceğini ifade etti.

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı:

İşte o açıklama:

"İkinci Fon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Başkanlığı’nda toplanmıştır. Toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.09.2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmaları ile Kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir.

Devamında çalışmaları bir süredir devam eden Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir.

Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır. İlgili kurumlarımız ile fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülecektir."