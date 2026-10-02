İçişleri Bakanlığı açıkladı: 61 milyon liralık sahte ürün yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinesinde; vatandaşların sağlığının korunması, gıda güvenliğinin sağlanması, taklit ve tağşiş edilmiş ürünler ile sahte marka, etiket ve ambalaj kullanılarak piyasaya arz edilen ürünlerin tespit edilmesi ve halk sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmesinin önlenmesi amacıyla 81 ilde “Gıda Güvenliği” operasyonu düzenlendiği belirtildi.

3 BİNİ AŞKIN PERSONEL SAHAYA İNDİ

Yapılan açıklamada, 81 İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlükleri/Büro Amirliklerinde görevli 1.700 Fikri Mülkiyet Suçları personeli ile Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinde görevli 1.350 personel olmak üzere toplam 3.050 personelin katılımıyla 1.908 adreste kontrol ve denetim yapıldığı vurgulandı.

61 MİLYON LİRALIK SAHTE ÜRÜN

Denetimlerde; Piyasa değeri yaklaşık 61 milyon TL olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürün ile üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyal ele geçirildi. 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden, gıda güvenliğini tehlikeye atan ve tüketicileri yanıltan kişi ve işletmelere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor; halkımızın sağlığını korumak, güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetim ve operasyonlarımıza kesintisiz şekilde devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, Güvenlik Daire Başkanlığımızı, Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz" denildi.

81 ilde düzenlenen “Gıda Güvenliği” operasyonunda;

-Piyasa değeri yaklaşık 61 milyon TL olan sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürün ele geçirildi.

-73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.



Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Müdürlüğü ile… pic.twitter.com/Mg9IsyjvZA — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 2, 2026

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır