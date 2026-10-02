Yılda sadece 6 ay çalışıyor! Kazancı 90 bin doları aşıyor

Denizcilik sektöründe çalışan bir gemicinin tercih ettiği çalışma sistemi, elde ettiği gelir kadar dikkat çekti. Yılın yarısını çalışarak geçiren Dean, bu düzen içerisinde yıllık 90 bin doların üzerinde kazanç sağlıyor. Bu tutar yaklaşık 4,45 milyon TL’ye denk geliyor.

Daha uzun süre görev yapması halinde gelirini yaklaşık 120 bin dolara yükseltebilecek olan Dean, buna rağmen çalışma takvimini değiştirmeyi düşünmüyor. Onun için daha yüksek kazançtan ziyade ailesine, özel hayatına ve kendisine ayırabildiği zaman ön planda bulunuyor.

DENİZCİLİKTE FARKLI BİR ÇALIŞMA MODELİ

Merchant Marine olarak bilinen ticari denizcilik alanında çalışan Dean, sosyal medyada @sailordean4 kullanıcı adıyla içerikler paylaşıyor. Dean, hesabından yaptığı paylaşımlarda çalışma düzeni, mesleği ve elde ettiği kazanca ilişkin bilgiler aktarıyor. Görev yaptığı gemilerden biri ise su yollarında biriken kum ve tortuların temizlenmesini sağlayan tarama gemisi. Bu gemiler, kanalların ulaşım için kullanılabilir durumda tutulmasına yardımcı oluyor.

Dean’in paylaşımlarında aktardığı bilgilere göre bu görevde günlük kazancı 446 dolar. Ancak eline geçen toplam yıllık tutar yalnızca günlük ücret üzerinden hesaplanmıyor. Fazla mesai ile birlikte izin ve tatil ödemeleri de kazancına dahil ediliyor.

TEMEL ÜCRETİNE İZİN VE TATİL ÖDEMELERİ DE EKLENİYOR

Denizcinin paylaştığı hesaplamada yıllık temel kazanç 74 bin 928 dolar olarak belirtiliyor. Buna 11 bin 424 dolarlık izin ödemesi ve 4 bin 460 dolarlık tatil ödemesi eklendiğinde, fazla mesai ve diğer ek ödemeler hesaba katılmadan toplam gelir 90 bin 812 dolara ulaşıyor.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Dean’in çalışma sistemindeki asıl dikkat çekici ayrıntı ise kazancından çok yıl içerisindeki çalışma süresi. Yılın 6 ayını görev başında geçiren denizci, diğer 6 ay boyunca işinden uzak kalıyor.

8 AY ÇALIŞSA GELİRİ 120 BİN DOLARA ÇIKACAK

Daha fazla kazanmak isteyen bir denizcinin çalışma süresini artırması mümkün. Dean, bazı meslektaşlarının yılda 8 ay çalışarak 119 bin 596 doların üzerinde gelir elde ettiğini söylüyor. Kendisi de 8 aylık çalışma düzenine geçmesi halinde yaklaşık 120 bin dolar kazanabileceğini belirtiyor.

Fakat Dean için bu fark, çalışma süresini artırmaya yeterli görünmüyor. Ekstra gelir karşılığında yılın daha büyük bölümünü çalışarak geçirmek yerine, 6 aylık çalışma düzenini korumayı tercih ediyor.

DAHA FAZLA PARA YERİNE ZAMANI SEÇİYOR

Dean’in bu tercihinin arkasında daha yüksek maaştan çok yaşam biçimi bulunuyor. Çalışma süresinin 8 aya çıkması halinde gelirinin artacağını bilen denizci, bunun ailesine ve özel hayatına ayırdığı süreden götüreceğini ifade ediyor.

Tercihini anlatan Dean, “Özgürlüğümü seviyorum. Eşit zamanımı seviyorum. Ailemle vakit geçirmeyi seviyorum” sözlerini kullanıyor. Böylece kazancını artırmak yerine çalışma ve özel yaşam arasındaki mevcut düzenini korumayı seçtiğini ortaya koyuyor.

6 AY ÇALIŞIRKEN 90 BİN DOLAR KAZANMAK FENA DEĞİL”

Dean’in kariyerinde ilerlemesi için de önünde uzun bir dönem bulunuyor. Henüz lisanslı bir denizci olmadığını belirten Dean, buna rağmen mevcut çalışma sisteminin kendisine hem gelir hem de yaşam tarzı bakımından aradığı dengeyi sağladığını ifade ediyor.

Yıllık kazancını daha da artırabilecek olmasına rağmen çalışma süresini uzatmayı istemeyen denizci, çalışma düzenini “Yalnızca 6 ay çalışırken yılda 90 bin dolar kazanmak hiç fena değil” sözleriyle değerlendiriyor.