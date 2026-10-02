Fon mağduriyeti için ilk plan belli oldu: 1 milyon TL sınırı

Fon krizinin yarattığı yankılar devam ediyorken yatırımcıların paralarını geri alabilmesi için yeni düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. Fon krizinin çözümü için ilk somut planı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) açıkladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye sürecindeki yatırım fonlarında yatırımcıların alacaklarına yönelik ara ödeme yapılmasına karar verdi.

Düzenleme, Tera Portföy, Pusula Portföy, Atlas Portföy ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecine alınan fonlardaki yatırımcıları kapsıyor.

ÖNCELİK PARA PİYASASI FONLARINDA!

Yeni uygulamada ödemelerde öncelik para piyasası fonlarında olacak. Yatırımcıların farklı fonlarda bulunan yatırımları ise ayrı ayrı değerlendirilmek yerine kişi bazında hesaplanacak.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), yatırımcıların söz konusu fonların tamamındaki toplam yatırım tutarını kişi bazında belirleyecek. Böylece aynı kişinin farklı fonlarda bulunan yatırımları tek hesap üzerinden değerlendirilecek.

1 MİLYON TL SINIRI

Ana para tutarı toplamda 1 milyon TL'yi aşmayan yatırımcıların yatırımlarının tamamı ara ödeme kapsamında karşılanabilecek.

Ana parası 1 milyon TL'nin üzerinde bulunan yatırımcılara ise ilk aşamada 1 milyon TL ara ödeme yapılacak. Örneğin, 3 ayrı fonda 1 milyon TL'den toplam 3 milyon TL yatırımı olanlara her bir fondaki 1'er milyon TL'si ödenecek.

Bu tutarın üzerindeki alacaklar için nihai tasfiye süreci beklenecek. Tasfiye kapsamında fon varlıklarının nakde dönüştürülmesinin ardından elde edilecek toplam gelir ve yatırımcıların payları dikkate alınarak kalan alacak tutarı belirlenecek.

Sabah Gazesi yazarı Dilek Güngör konuyla ilgili bir yazı yazdı. Güngör yazısında fon krizinin gölgesinde BİST'te de önemli bir adım atıldığını söyledi.

Dilek Güngör yazısında şunları aktardı;

"16 Eylül'de yani fonlar temerrüde düşmeden önce saat 13:30'da satış emri verenlerin o tarihte fondaki bakiyesi 3 milyon TL ise onlar da bakiyenin 1 milyon TL'sini öncelikli alabilecek. Yalnız, bu ödemelerde para piyasası fonundakiler öncelikli olacak. Tasfiye sürecinde SPK'nın takas kesinliği ilkesine uyup uymayacağı ise hala muallak... Yani 16 Eylül saat 13:30 öncesinde fonlarını satanların bu ödemelerde öncelikli olup olmayacağı belirsiz...

İADE ZORUNLU DEĞİL

SPK, tasfiye kararı öncesi fonlardaki satışlardan fahiş kazanç elde edenlerin bunları kendi isteği ile iade edebilmeleri için Birleşik Fon Bankası nezdinde TMSF adına farklı hesaplar da açtı. Yani fonlara para yatırıp, fahiş kâr edenlere haklarında soruşturma açılmadan bu parayı iade etmeleri için bir nevi fırsat tanınmış oldu. Her fon için ayrı hesaplar var. Yatırılan tutarlar o fonun tasfiye malvarlığına girecek. İade zorunlu değil.

BORSADA SATIŞ BASKISI KIRILDI MI?

Fon krizinin gölgesinde BİST'te de dün önemli bir adım vardı. Malum, bir süredir fonlarda yaşanan sorun endekste satış baskısını artırmıştı. Hatta 'fonzedeler'den sonra 'hissezedeler' de ortaya çıkmaya başlamıştı. 1 Ekim itibarıyla Borsa'da endekslerde yer alan şirketler değişti. 1 Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak endeks devreye girdi. Volatilite kriterinin getirilmesi ve halka arz edilen payların asgari piyasa değeri sınırlarının yükseltilmesiyle BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerinde çok sayıda şirket değişti.

"PİYASA DAHA İYİ BİR NOKTAYA GETİREBİLİR"

Fonların elinde şişirilen gerçek değerlerinin üzerinde gösterilen yüksek volatiliteli kağıtlar endeksten çıktı. Bu sayede BİST 30 temizlendi. Spekülatif kağıtların gitmesi endekse yaradı. Fon krizinde yaşanan mağduriyetin giderilmesi için kamusal otoritenin adımları hızla atması bu yükselişin devamının gelmesini, sermaye piyasalarına güvenin yeniden tesis edilmesini sağlayacaktır.

Nasıl 2001 krizinden sonra kamu gerekli dersleri alıp, bankacılık sektörünü daha sağlıklı ve istikrarlı bir yapıya kavuşturmak için yapısal reformlar çıkardıysa, fon krizi sonrasında da getirilecek denetim ve şeffaflık mekanizmalarının sıkılaştırılması piyasayı bugünkünden daha iyi bir noktaya getirilebilir."