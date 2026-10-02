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101 yıllık dev market zinciri kepenk indiriyor! 27 şubesi kapanacak

ABD'nin 101 yıllık market zinciri Winn-Dixie, yeniden yapılanma kapsamında 4 eyaletteki 27 şubesini kapatırken yaklaşık 220 mağazasını Aldi'ye devretmeye hazırlanıyor. Şirket, 2027'ye kadar tamamlanması beklenen dönüşümün yanı sıra Florida'da büyümeyi sürdürecek.

101 yıllık dev market zinciri kepenk indiriyor! 27 şubesi kapanacak
Aleyna Türkmen

ABD'nin 101 yıllık market zincirlerinden Winn-Dixie, yeniden yapılanma kapsamında mağaza ağında önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, 2026 yılı içerisinde dört eyaletteki toplam 27 şubesini kapatırken, yaklaşık 220 eski mağazasını ise Aldi markasına dönüştürmeye hazırlanıyor.

Güney eyaletlerinde uzun yıllardır faaliyet gösteren şirketin bu hamlesi, ABD perakende sektöründeki rekabetin giderek sertleştiği bir döneme denk geldi. Winn-Dixie, operasyonel yapısını yeniden düzenlerken bazı bölgelerdeki mağazalarından çıkma kararı aldı.

101 yıllık dev market zinciri kepenk indiriyor! 27 şubesi kapanacak 1

27 MAĞAZADA FAALİYETLER SONA ERİYOR

Winn-Dixie'nin kapanış veya kapanış sürecine aldığı toplam 27 lokasyon Florida, Alabama, Louisiana ve Georgia'da bulunuyor. 101 yıllık geçmişe sahip zincir, son dönemde yaptığı satın almalar ve kurumsal yapılanma adımlarıyla da gündeme gelmişti.

Şirket, 2025 yılında Alabama'daki operasyonlarını tamamlayarak stratejik ağırlığını Florida ile Georgia'nın güney kesimlerine yöneltmişti. 2026'nın ilk döneminde ise kurumsal unvanını Southeastern Grocers yerine The Winn-Dixie Company olarak değiştirdi.

101 yıllık dev market zinciri kepenk indiriyor! 27 şubesi kapanacak 2

YAKLAŞIK 220 MAĞAZA ALDI'YE GEÇECEK

Yeniden yapılanma kapsamında alınan kararlar yalnızca mağaza kapanışlarıyla sınırlı değil. Alabama, Georgia, Louisiana ve Mississippi sınırları içerisinde bulunan bazı mağazaların el değiştirmesi planlanırken, bazı lokasyonlarda ise faaliyetlerin tamamen sonlandırılması tercih edildi.

Öte yandan geçmişte Winn-Dixie ve Harveys tabelalarıyla faaliyet gösteren yaklaşık 220 mağazanın Aldi çatısı altında hizmet vermesi planlanıyor. Söz konusu mağazalardaki tabela ve konsept değişikliklerinin 2027 yılı itibarıyla tamamlanması öngörülüyor.

101 yıllık dev market zinciri kepenk indiriyor! 27 şubesi kapanacak 3

PERAKENDEDEKİ REKABET BASKISI ARTTI

Şirketin mağaza sayısını azaltmasında ABD perakende sektöründeki yoğun rekabetin etkili olduğu belirtiliyor. Tüketicilerin tercihleri bir tarafta Aldi ve Walmart gibi uygun fiyat odaklı zincirlere yönelirken diğer tarafta Trader Joe's ve Whole Foods gibi daha nitelikli ürün seçenekleri sunan markalara kayıyor.

Bu değişen tüketici eğilimlerinin Winn-Dixie üzerindeki rekabet baskısını artırdığı aktarılıyor. Nefes'te yer alan habere göre şirket de bu tablo karşısında mağaza ağını yeniden şekillendirerek operasyonlarını daha güçlü olduğu pazarlara yoğunlaştırıyor.

101 yıllık dev market zinciri kepenk indiriyor! 27 şubesi kapanacak 4

FLORİDA'DA YENİ MAĞAZALAR YOLDA

27 lokasyonun kapanmasına rağmen Winn-Dixie'nin genel stratejisi tamamen küçülmeye dayanıyor değil. Şirket, özellikle ana pazarı olan Florida'daki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda Winn-Dixie, 2026 yılında Florida'da bulunan 9 mağazasını modernize ettiğini açıkladı. Şirket ayrıca eyalet genelinde yeni mağazalar açmayı sürdürüyor. Böylece zincir, verimsiz olarak değerlendirdiği bölgelerden çekilirken güçlü olduğu pazarlardaki konumunu korumaya ve geliştirmeye çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
market abd
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