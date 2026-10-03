Fon ödemesi bekleyen küçük yatırımcılar dikkat! Fatih Atik açıkladı: 355 bin kişiye Ekim ayı içinde yatacak

Türkiye'nin konuştuğu fon krizinde içeride parası kalmış olan küçük yatırımcının beklediği haber geldi. Tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında yatırımcıların gözü yapılacak ödemelere çevrilirken, sürece ilişkin yeni bilgiler kamuoyuna yansıdı.

"355 BİN 'KÜÇÜK YATIRIMCI' VAR"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, yetkililerle yaptığı görüşmelerden edindiği bilgileri paylaşarak yatırımı 1 milyon TL’nin altında bulunan yaklaşık 355 bin yatırımcı olduğunu belirtti.

TOPLAM ANA PARA ALACAĞI 120-150 MİLYAR TL

Atik, söz konusu yatırımcıların toplam ana para alacağının ise 120 ila 150 milyar TL arasında olduğunu aktardı.

“KAYNAK MEVCUT”

Ödeme için gerekli kaynağın bulunup bulunmadığını yetkililere sorduğunu belirten Atik, kendisine kaynağın mevcut olduğu bilgisinin verildiğini söyledi.

Ödemelerin başlayabilmesi için öncelikle yatırımcı kayıtlarının kesinleştirilmesi gerekiyor.

"ÖDEMELER EKİM AYINDA BAŞLAYABİLİR"

Atik'in aktardığı kulis bilgisine göre, MKK kayıtları ile bankalardaki yatırımcı bilgilerinin eşleştirilmesinin ardından hak sahiplikleri netleştirilecek.

Bu sürecin tamamlanmasının ardından ödemelerin başlatılması planlanıyor. Yetkililerin hedefinin ise ekim ayı içerisinde ödeme sürecini başlatmak olduğu belirtildi.

ENFLASYON FARKI İÇİN ÇALIŞMA

Yatırımcıların beklediği ödemelerde enflasyon farkının nasıl ele alınacağı da gündemde.

Atik, yatırımcıların paralarının bekleme sürecinde yaşadığı değer kaybının telafi edilmesi amacıyla ana paraya enflasyon farkı eklenmesi üzerinde çalışma yapıldığını aktardı.

SPK ARA ÖDEME KARARINI AÇIKLAMIŞTI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 1 Ekim'de yaptığı açıklamayla tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına ara ödeme yapılmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Karara göre ödemelerde MKK tarafından belirlenecek net yatırım tutarı esas alınacak. Her yatırımcıya, her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılabilecek.

Net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında bulunan yatırımcılara bu tutarın tamamı ödenirken, 1 milyon TL ve üzerinde yatırımı bulunan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılacak.

Yapılacak ara ödeme, tasfiye işleminin tamamlanmasının ardından yatırımcının hak edeceği nihai tutardan mahsup edilecek.

455 BİN 758 YATIRIMCI BULUNUYOR

SPK'nın 23 Eylül'de açıkladığı verilere göre 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 fonun tasfiyesine karar verildi.

MKK kayıtlarında ise söz konusu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunduğu bilgisi yer aldı.

ÖDEME TAKVİMİ MASADA

Fon Koordinasyon Kurulu da 2 Ekim'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantının ardından yapılan resmi açıklamada; net yatırım tutarının hesaplanmasına yönelik çalışmalar, SPK'nın fon hesaplarına ilişkin ödeme kararının ikincil düzenlemeleri ve ödeme takviminin değerlendirildiği bildirildi.

Böylece tasfiye sürecindeki fonlarda yatırımcıların beklediği ödemelerin başlama tarihi açısından gözler, MKK çalışmalarının tamamlanmasına ve resmi ödeme takviminin açıklanmasına çevrildi.