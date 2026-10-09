Fon skandalında isimler belirlendi, liste TMSF'ye gönderildi! 187 milyar geri çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, fon şirketlerinin hesaplarında yapılan incelemelerde 100 milyonun üzerinde kazanç sağlayan isimler tek tek belirlendi.

TOPLAM 187 MİLYAR 653 MİLYON KAR ETMİŞLER

Soruşturma dosyasına giren verilere göre, 141'i gerçek kişi, 73'ü de tüzel kişi olan 214 kişinin 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon kar ettiği belirlendi. 100 milyon üzeri kar sağlayan 141 kişinin 100 milyar 676 milyon, 73 kurumun ise 86 milyar 977 milyon kazanç sağladığı belirlendi.

TERA FONLARINDA REKOR KAZANÇ

Soruşturma detaylarına göre, TERA fonlarından 102 gerçek kişi yaklaşık 28 milyar TL, 38 tüzel kişi ise yaklaşık 62 milyar 77 milyon TL kazanç elde etti.

Pusula Fonlarından ise 19 gerçek kişi yaklaşık 69 milyar 700 milyon TL, 20 tüzel kişi ise yaklaşık 10 milyar TL kâr sağladı.

Hedef Fonlarından ise 20 gerçek kişi yaklaşık 2 milyar 976 milyon TL, 15 tüzel kişi ise yaklaşık 14 milyar 900 milyon TL kazanç sağladı

TMSF'YE LİSTE GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tespit edilen bu isimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na bildirdi.

TMSF'nin, listede yer alan kişilere paranın iadesi hususunda resmi bildirim yapmaya başladığı ve toplanan bu paraların mağdurlar için oluşturulan hesaplarda bir araya getirileceği öğrenildi.

KRİTİK TARİHLER MERCEK ALTINDA

Dev soruşturmaya ilişkin Sabah Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda büyük bir titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Soruşturma sürecinde yapay zeka sistemlerinden de destek alındığını belirten Bakan Gürlek, özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış gerçekleştiren kişilerin mercek altına alınarak soruşturmaya dâhil edildiğini açıkladı.

HABER ALIP SATTILAR

Yapılan incelemelerde, söz konusu kişilerin fonlardan önceden haberli olarak ve kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda çıkış yaptıkları saptandı.

Soruşturmanın bu kritik bulgular ışığında genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.