Fon soruşturmasında son 3 ay talimatı: “İvedilikle gönderin”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında dikkatini özellikle son üç aylık döneme çevirdi. Başsavcılık, Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026’da fonlardan çıkış yapan yatırımcıların sayı, işlem tutarı ve bakiye bilgilerinin ivedilikle bildirilmesini istedi. Bu talebin yanı sıra fonların kuruluşundan tasfiye tarihine kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı tüm alım-satım işlemlerine ilişkin kayıtların da Merkezi Kayıt Kuruluşundan (MKK) gönderilmesi talep edildi.

Başsavcılığın 22 Eylül 2026 tarihli yazısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında MKK Genel Müdürlüğüne gönderildi. Yazıyla, soruşturma kapsamındaki fonların yatırımcı ve işlem hareketlerine ilişkin ayrıntılı kayıtlar istendi.

“İVEDİLİKLE GÖNDERİN” TALİMATI!

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; MKK’dan özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 döneminde fonlardan ayrılan yatırımcıların tespit edilmesi istendi. Başsavcılık, bu yatırımcıların adet, çıkış tutarı ve bakiye bilgilerinin ayrıca belirlenerek ivedilikle gönderilmesini talep etti.

Söz konusu kayıtlarla, tasfiye sürecine yaklaşılırken fonlardan gerçekleşen çıkışların büyüklüğü ve zamanlamasının yanı sıra bu hareketlerin yatırımcılar bazındaki dağılımının soruşturma dosyası kapsamında incelenmesi amaçlanıyor. Başsavcılığın MKK’dan istediği kayıtlar yalnızca son üç aylık dönemle sınırlı tutulmadı.

FONLARDAKİ YATIRIMCI HAREKETLERİ DE İNCELENİYOR

Fonların kuruluşlarından, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan tasfiye kararlarının tarihine kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı hareketlerin tamamının tespit edilmesi istendi. Bu kapsamda yatırımcıların alım-satım işlemlerinin TL karşılıkları, mevcut hesaplarındaki katılma paylarının değerleri, pay oranları ve benzeri kayıtların Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi. Böylece fonlardaki yatırımcı hareketlerinin dönemsel olarak ortaya çıkarılması ve para trafiğinin ayrıntılı biçimde incelenmesi hedefleniyor.

KAYITLAR ÇAPRAZ İNCELENECEK

Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun talebi doğrultusunda MKK tarafından gönderilecek kayıtların, soruşturma dosyasındaki diğer mali verilerle birlikte değerlendirilmesi bekleniyor. Başsavcılığın son üç aylık döneme ilişkin çıkış verilerini ayrıca ve ivedilikle istemesiyle, fonlardan tasfiye sürecine yaklaşırken gerçekleşen yatırımcı hareketlerinin büyüklüğü, zamanlaması ve dağılımının ayrıntılı biçimde incelenmesi gündeme geldi.

7 ŞİRKET DOSYAYA GİRDİ

MKK’ya gönderilen yazıda kayıtları talep edilen şirketler; Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. olarak sıralandı. Soruşturma, malvarlığı değerlerini aklama ile Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.