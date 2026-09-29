Fon vurguncusu Emre Tezmen'in DEİK'te konsey başkanı olduğu ortaya çıktı! Başbakanla bile görüşmüş

DETAY HABER | Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ticari faaliyet sırasında nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlarından tutuklandı! Fon paralarının ilişkili veya düşük likiditeli hisselere yönlendirilerek fiyatlar yükseltildi, bu işlemlerden menfaat sağlandı.

Emre Tezmen dışında doğrudan Tera tarafında yönetici olarak belirtilip tutuklanan isimler şunlar:

• Emre Alkin — Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi

• Kerem Alkin — Tera Yatırım Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

• Alper Öztürk — Tera Portföy Genel Müdürü

• İbrahim Bekçi — Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı

• Bülent Uygun — Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi

• Abdulkadir Özkan — Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi

DEİK'TE KONSEY BAŞKANLIĞI

Ocak ayında DEİK Türkiye - Finlandiye İş Konseyi Başkanı olan Emre Tezmen'in adı DEİK'in künyesinden çıkarıldı.

TERA Holding YK Başkanı Emre Tezmen’in Finlandiya temasları M5 Dergi X hesabından övgüyle bahsedilmiş. Tezmen ayrıca Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ve Finlandiya Ekonomi Bakanı Wille Rydman ile de görüşmüş.

İŞTE O PAYLAŞIM!

“Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'den Finlandiya'da kritik temas! “ Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Başbakan Petteri Orpo ile bir araya geldi. Finlandiya Başbakanlık binasında gerçekleşen kabulde, başta savunma sanayisi olmak üzere Finlandiya'da planlanan yatırımlar ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi görüşüldü.

Görüşmede, holdingin 2026 büyüme stratejisi kapsamında Avrupa pazarındaki etkinliğini artırma hedefleri doğrultusunda, yüksek teknoloji ve savunma sanayisi alanlarında uzun vadeli ortaklıkların kurulması gündeme geldi. Görüşmede, Tera Holding'in Finlandiya'daki varlığını güçlendirme adımları kapsamında, yakın dönemde Finlandiya merkezli Sampo Group'u bünyesine katarak bölgede önemli bir yatırıma imza attığı anımsatıldı. Söz konusu satın almanın, şirketin Kuzey Avrupa'daki büyüme hedeflerinin somut bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanlığı görevini yürüten Tezmen, Helsinki temasları kapsamında Finlandiya Ekonomi Bakanı Wille Rydman ile de görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin derinleştirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yeni işbirliği alanlarının hızlandırılması konuları ele alındı. Tera Holding son dönemdeki hamleleriyle Türkiye-Finlandiya arasında savunma, finans ve teknoloji alanlarında yeni bir işbirliği döneminin hazırlanmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.”