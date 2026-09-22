FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Fonda olanlar parasını nasıl alacak? E-Devlet'te 'PBLK' kodunu görenler geri ödemede öncelikli

Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri fon soruşturması oldu. SPK bazı yatırım fonları için tasfiye süreci başlatırken, bu fonlarda parası bulunan yatırımcıların gözü geri ödeme sürecine çevrildi. E-Devlet'te fon bilgilerinin yanında 'PBLK' ibaresi olan yatırımcılar tasfiye kapsamında yapılacak ilk ödemelerde öncelikli olarak değerlendirilecek. İşte tüm detaylar...

Fonda olanlar parasını nasıl alacak? E-Devlet'te 'PBLK' kodunu görenler geri ödemede öncelikli
Melih Kadir Yılmaz

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu toplam 131 yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar vermişti. Kurulun 17 Eylül 2026 tarihli kararı doğrultusunda Tera Portföy'e ait fonların tasfiye sürecini Türkiye İş Bankası, A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy'e ait fonların sürecini ise Ziraat Bankası yürütmek üzere yetkilendirildi.

Fonda olanlar parasını nasıl alacak? E-Devlet te PBLK kodunu görenler geri ödemede öncelikli 1

E-DEVLET'TE DİKKAT ÇEKEN DETAY: 'PBLK' KODU

Bu gelişmenin ardından yatırımcının gözü tasfiye sürecine çevrildi. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve ilk ödemelerin kimlere yapılacağı merak konusu oldu. Bu noktada dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Fonda olanlar parasını nasıl alacak? E-Devlet te PBLK kodunu görenler geri ödemede öncelikli 2

'PBLK' İBARESİ BULUNAN YATIRIMCI ÖNCELİKLİ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

CNBC-E'deki habere göre E-Devlet'te fon bilgilerinin yanında 'PBLK' ibaresi bulunan yatırımcılar, tasfiye kapsamında gerçekleştirilecek olan ilk ödemelerde öncelikli olarak değerlendirilecek.

Fonda olanlar parasını nasıl alacak? E-Devlet te PBLK kodunu görenler geri ödemede öncelikli 3

Bahsi geçen 'PBLK' kodunun; yatırımcı tarafından verilen emrin takasa iletildiğini ve o anki fiyatlamadan işleme alınmış durumda olduğunu gösterdiği belirtildi.

YATIRIMCILAR, 'PBLK' KODUNU E-DEVLET'TEN KONTROL EDEBİLİR

Tasfiye sürecinde ilk etapta ödeme yapılacak yatırımcıların, ilgili kısıtlamadan önce emirlerini vererek takasa ileten yatırımcılar olacağı aktarıldı. Fon yatırımcıları öncelikli olup olmadıklarını görebilmek adına E-Devlet'e girerek fon bilgilerinin yanında 'PBLK' kodunun bulunup bulunmadığını kontrol edebilir. E-Devlet'te fon yatırımlarının yanında 'PBLK' kodu bulunan yatırımcılar öncelikli olarak değerlendirilecek.

'PBLK' KODU NEDİR?

Fon yatırımlarının yanında bulunan 'PBLK' kodu; yatırımcının emir verdiğini ve bu emrin takasa iletildiğini ifade ediyor. Bundan sonraki değerlendirmede fon yöneticisinin emri gerçekten ilgili fiyattan işleme alıp almadığına ve işlemin takasta söz konusu fiyata girip girmediğine bakılacak.

Ödeme tutarının hangi fiyat üzerinden hesaplanacağı ise henüz netlik kazanmadı. Tasfiye başlamadan önce satış talimatı veren bir yatırımcının işleminin normal işlem kurallarına göre oluşacak fiyat üzerinden mi, yoksa tasfiye sonrasında belirlenecek değer üzerinden mi hesaplanacağı konusunda mevcut SPK düzenlemesinde açık bir hüküm bulunmadığı belirtiliyor. Bu nedenle kesin ödeme tutarı tasfiye sürecindeki hesaplamaların ardından belli olacak.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fransa'da akaryakıt tüketimi 10 günde yüzde 30 düştüFransa'da akaryakıt tüketimi 10 günde yüzde 30 düştü
Kuzey Kıbrıs’ta arsa yatırımı yaparken bu detaylara dikkat: Yeşilyurt’taki 1,5 yıllık çalışma ne gösteriyor?Kuzey Kıbrıs’ta arsa yatırımı yaparken bu detaylara dikkat: Yeşilyurt’taki 1,5 yıllık çalışma ne gösteriyor?

Anahtar Kelimeler:
SPK edevlet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Manisa'da okul önünde silahlı saldırı! Saldırgan böyle gelip, kaçmış... İlk görüntüler ortaya çıktı

Manisa'da okul önünde silahlı saldırı! Saldırgan böyle gelip, kaçmış... İlk görüntüler ortaya çıktı

Manisa'da okula silahlı saldırı

Manisa'da okula silahlı saldırı

Trabzonspor kazandı, Amedspor liderliğe yükseldi! Süper Lig'de ipi göğüsleyecek takımı açıkladılar: %53 ile şampiyon...

Trabzonspor kazandı, Amedspor liderliğe yükseldi! Süper Lig'de ipi göğüsleyecek takımı açıkladılar: %53 ile şampiyon...

Hem genç sevgilisini hem de ülkeyi terk etti! Bakın nereye yerleşti

Hem genç sevgilisini hem de ülkeyi terk etti! Bakın nereye yerleşti

Erdoğan, Hamdi Ulukaya'ya kürsüden seslendi: Seni de bekliyoruz

Erdoğan, Hamdi Ulukaya'ya kürsüden seslendi: Seni de bekliyoruz

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.