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Fransa, AB bütçesi için 60 milyar avroluk yeni vergi geliri istiyor

Fransa'nın, Avrupa Birliği'nin (AB) gelecek 7 yıllık bütçesini finanse etmek için Birlik genelinde uygulanacak yeni vergilerden 60 milyar avronun üzerinde gelir sağlanmasını istediği bildirildi.

Fransa, AB bütçesi için 60 milyar avroluk yeni vergi geliri istiyor

Politico internet sitesinin haberine göre, AB üyesi ülke temsilcileri bugün Birliğin gelecekteki bütçesi konusunda kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Fransa'nın AB Daimi Temsilcisi Philippe Leglise Costa, yeni AB vergilerinden elde edilecek gelir konusunda 60 milyar avronun üzerinde bir hedef belirlenmesi gerektiğini savundu.

Fransa, AB bütçesinde öz kaynaklar olarak adlandırılan yeni gelir kalemlerinin savunma ve rekabetçilik gibi önceliklere yönlendirilmesini istedi.

Ancak söz konusu hedef birçok üye ülke tarafından yüksek bulundu.

AB dönem başkanlığını yürüten İrlanda, 15 Ekim’de Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde üye ülkelerin kabul edebileceği yeni gelir kaynaklarının sayısını netleştirmeyi hedefliyor.

Üye ülkeler arasında, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'ndan (CBAM) ve elektronik atıklardan AB bütçesine yeni gelir aktarılması konusunda uzlaşı oluştuğu belirtiliyor.

Öte yandan, Fransa'nın desteklediği tütün ürünleri, şirket ciroları ve AB Emisyon Ticaret Sistemi gelirlerine yönelik düzenlemelere birçok üye ülke sıcak bakmıyor.

AB BÜTÇESİ

AB ülkelerinin temsilcileri son dönemde 2028-2034 dönemini kapsayacak yeni Çok Yıllı Mali Çerçeve (MFF) üzerinde çalışmalara ve müzakerelere yoğunlaşıyor.

Yeni bütçenin 1 Ocak 2028'de yürürlüğe girebilmesi için siyasi anlaşmanın en yakın zamanda sağlanması gerekiyor.

AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yıllık tavanını önceden belirleyen MFF, kaynakların AB'nin politika öncelikleri doğrultusunda dağılımını amaçlıyor. AB bütçesi, kurallar gereği harcamaların üst sınırlarının belirlendiği 7 yıllık dönemler için hazırlanıyor.

AB'nin 2021-2027döneminde toplam 1,2 trilyon avroyu bulan bütçesini ortaya koyan çerçeve, 2020 yılında belirlenmişti. Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, AP onayı ve üye ülkelerin AB Konseyi'nde oy birliği ile alınıyor.

Uzun vadeli AB bütçesi, üye ülkelerin gelecekteki bütçeye ne oranda katkı sağlayacakları, bütçenin hangi alanlara odaklanacağı gibi konularda sert tartışmalara sahne oluyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Fransa
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