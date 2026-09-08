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Aydın'da 2027 üretim yılı havza ürün desenleri belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Bitkisel Üretim Planlaması kapsamında Aydın'ın 17 ilçesinde 2027 üretim yılında desteklenecek havza ürün desenleri açıklandı.

Aydın'da 2027 üretim yılı havza ürün desenleri belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile 2025-2027 yıllarında uygulanacak bitkisel üretime yönelik destekleme modelinde güncellemeye gidilirken Aydın genelindeki tarımsal havzalarda yetiştirilecek ürün listeleri belirlendi. Açıklanan verilere göre kent genelinde pamuk, buğday, arpa, ayçiçeği ve yem bitkileri üretimi ön plana çıkarken ilçelerin ekolojik ve tarımsal yapısına uygun ürün grupları destekleme kapsamına alındı.

Aydın da 2027 üretim yılı havza ürün desenleri belli oldu 1

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Aydın'ın pamuk ambarı konumundaki Söke, Efeler, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Didim ve Çine ilçelerinde kütlü pamuk, buğday, arpa, yağlık ayçiçeği ve yem bitkilerinin yanı sıra kanola üretimi de ürün deseninde yer buldu. Söke ilçesinde ayrıca soya üretimi planlama kapsamına dahil edilirken Bozdoğan, Buharkent, Karpuzlu, Köşk, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerinde pamuk, dane mısır, hububat ve yem bitkileri üretimi desteklenecek temel ürünler arasında sayıldı. Dağlık ve yüksek kesimlerde yer alan Karacasu ile Kuşadası ilçelerinde ise arpa, yağlık ayçiçeği, buğday ve yem bitkileri havza ürün deseni listesinde yer aldı. Kentteki tarımsal üretimin planlı hale getirilmesi, su kaynaklarının verimli kullanılması ve üreticilerin desteklemelerden azami derecede faydalanması amacıyla uygulanan model çerçevesinde belirlenen ürün desenine uymayan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan üreticilere yönelik denetimlerin de sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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