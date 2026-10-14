Fransa vizesi alacaklar dikkat! Randevu sisteminde yeni dönem yarın başlıyor

Fransa'ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarını ilgilendiren yeni uygulama 15 Ekim'de devreye giriyor. Vize başvurularını yürüten aracı kurumun açıklamasına göre, belirli kategorilerde doğrudan randevu alma uygulaması sona erecek.

BEKLEME LİSTESİNE KAYIT GEREKECEK

Başvuru sahiplerinin randevu alabilmek için öncelikle bekleme listesine kayıt yaptırması gerekecek.

YENİ SİSTEM KİMLERİ KAPSIYOR?

Yeni randevu sistemi, ilk kez kısa süreli turistik veya özel ziyaret vizesine başvuracak kişileri kapsayacak. Ayrıca son iki yıl içinde geçerli vizesi bulunan ve vizesini yenilemek isteyenler de bekleme listesine kayıt yaptıracak.

Ankara ve Gaziantep'ten başvuru yapan tır şoförleri de yeni uygulamaya dahil edilecek.

ALMANYA'DA DA BENZER BİR RANDEVU SİSTEMİ UYGULANIYOR

Almanya'nın Türkiye'deki vize başvurularında da benzer bir randevu sistemi kullanılıyor. Başvuru sahipleri, aracı kurumun internet sitesi üzerinden ön kayıt oluşturduktan sonra kendilerine randevu tarihi atanmasını bekliyor.

Randevu bilgileri başvuru sahiplerine e-posta yoluyla iletiliyor. Başvuru sahipleri, gönderilen bağlantı üzerinden randevularını onaylayabiliyor veya iptal edebiliyor.

BEKLEME SÜRESİ 11 AYA KADAR ÇIKABİLİYOR

Almanya'nın vize başvurularını yürüten aracı kurumun açıklamasına göre, Türkiye'deki üç dış temsilcilikte yaşanan yoğunluk nedeniyle randevu ve başvuru süreçlerinde uzun bekleme süreleri oluşabiliyor.

Randevu alınmasından vize başvurusunun sonuçlanmasına kadar geçen sürenin 11 aya kadar uzayabileceği belirtiliyor.