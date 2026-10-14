FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Fransa vizesi alacaklar dikkat! Randevu sisteminde yeni dönem yarın başlıyor

Fransa'ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarını ilgilendiren vize düzenlemesinde yeni bir aşamaya geçiliyor. 15 Ekim 2026 itibarıyla turistik ve özel ziyaret amaçlı kısa süreli Schengen vizesi başvurularında bekleme listesi uygulaması başlayacak. İşte detaylar...

Fransa vizesi alacaklar dikkat! Randevu sisteminde yeni dönem yarın başlıyor
Cansu Çamcı

Fransa'ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarını ilgilendiren yeni uygulama 15 Ekim'de devreye giriyor. Vize başvurularını yürüten aracı kurumun açıklamasına göre, belirli kategorilerde doğrudan randevu alma uygulaması sona erecek.

BEKLEME LİSTESİNE KAYIT GEREKECEK

Başvuru sahiplerinin randevu alabilmek için öncelikle bekleme listesine kayıt yaptırması gerekecek.

YENİ SİSTEM KİMLERİ KAPSIYOR?

Yeni randevu sistemi, ilk kez kısa süreli turistik veya özel ziyaret vizesine başvuracak kişileri kapsayacak. Ayrıca son iki yıl içinde geçerli vizesi bulunan ve vizesini yenilemek isteyenler de bekleme listesine kayıt yaptıracak.

Ankara ve Gaziantep'ten başvuru yapan tır şoförleri de yeni uygulamaya dahil edilecek.

Fransa vizesi alacaklar dikkat! Randevu sisteminde yeni dönem yarın başlıyor 1

ALMANYA'DA DA BENZER BİR RANDEVU SİSTEMİ UYGULANIYOR

Almanya'nın Türkiye'deki vize başvurularında da benzer bir randevu sistemi kullanılıyor. Başvuru sahipleri, aracı kurumun internet sitesi üzerinden ön kayıt oluşturduktan sonra kendilerine randevu tarihi atanmasını bekliyor.

Randevu bilgileri başvuru sahiplerine e-posta yoluyla iletiliyor. Başvuru sahipleri, gönderilen bağlantı üzerinden randevularını onaylayabiliyor veya iptal edebiliyor.

BEKLEME SÜRESİ 11 AYA KADAR ÇIKABİLİYOR

Almanya'nın vize başvurularını yürüten aracı kurumun açıklamasına göre, Türkiye'deki üç dış temsilcilikte yaşanan yoğunluk nedeniyle randevu ve başvuru süreçlerinde uzun bekleme süreleri oluşabiliyor.

Randevu alınmasından vize başvurusunun sonuçlanmasına kadar geçen sürenin 11 aya kadar uzayabileceği belirtiliyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hızlı tren geliyor: İki il arası 2,5 saate düşecekHızlı tren geliyor: İki il arası 2,5 saate düşecek
'Balina James' İstanbul'da yakalandı! Evinden servet çıktı'Balina James' İstanbul'da yakalandı! Evinden servet çıktı

Anahtar Kelimeler:
Vize Fransa Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı

"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı

Özür diledi ama kurtulamadı! 15 yaşındaki Murat'ın hayatı karardı

Özür diledi ama kurtulamadı! 15 yaşındaki Murat'ın hayatı karardı

Sami Yen'de soğuk duş! Barcelona, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti

Sami Yen'de soğuk duş! Barcelona, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti

NOW TV'nin iddialı dizisi için final iddiası! Yeni başlamıştı

NOW TV'nin iddialı dizisi için final iddiası! Yeni başlamıştı

Cafer Mahiroğlu'nun tüm şirketlerine el konuldu, kayyum atandı

Cafer Mahiroğlu'nun tüm şirketlerine el konuldu, kayyum atandı

4 meslek grubu için yeşil pasaport teklifi Meclis'e sunuldu

4 meslek grubu için yeşil pasaport teklifi Meclis'e sunuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.