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Fransız devinden Türkiye'ye yatırım

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.08.2020 14:59 | Son Güncelleme

Dünyanın önde gelen şirketlerinden Imerys, ısıya dayanaklı tuğla imalatı yapan Türk şirketi Haznedar Refrakter Sanayii'nin yüzde 60'ını satın almak için anlaşma imzaladığını bildirdi.

Fransız devinden Türkiye'ye yatırım

Isıya dayanıklı alümino-silikat alanında faaliyet gösteren Fransız şirketi Imerys'ten yapılan açıklamada, Türk şirketi Haznedar Refrakter Sanayii'nin yüzde 60'lık kısmının satın alınması için anlaşmaya varıldığı, kalan yüzde 40'lık kısım için de satın alma opsiyonunun ellerinde bulunduğu belirtildi.

Haznedar Refrakter Sanayii'nin 2019'da yüzde 40'ı ihracattan olmak üzere 64 milyon dolar gelir elde ettiği kaydedilen açıklamada, faiz, amortisman ve vergi öncesi karının ise 17 milyon dolar seviyesinde bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'ya yakınlığıyla stratejik avantaj sağladığına dikkati çekilerek, "Türkiye'de önemli bir marka değerine ve piyasa payına sahip olan Haznedar Refrakter Sanayii ile birlikte şirket olarak büyüyen Türk pazarında pozisyonumuzu artırmayı düşünüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Satın almanın tekelleşmeye karşı onay aldıktan sonra 2020'nin son çeyreğinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, Imerys'in bu satın almayla birlikte yüksek ısı çözümleri alanındaki pozisyonunu sağlamlaştıracağı belirtildi.

KAYNAK:AA

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