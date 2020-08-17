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Fransız Sanofi ABD'li Biopharma'yı 3.7 milyar dolara alıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.08.2020 16:14 | Son Güncelleme

Fransa merkezli ilaç şirketi Sanofi SA, ABD California merkezli bioteknoloji şirketi Principia Biopharma Inc.'yi yaklaşık 3.7 milyar dolara alacağını açıkladı.

Fransız Sanofi ABD'li Biopharma'yı 3.7 milyar dolara alıyor

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre, ABD merkezli Principia'nın satın alınması, şirketin alerjik ve doğuştan olan bağışıklıkla ilgili hastalıklara karşı yürüttüğü araştırma ve geliştirme çalışmalarına olumlu katkı yapacak.

Sanofi'nin CEO'su Paul Hudson, şirket olarak, hastaların önemli ihtiyaçlarını karşılayacak en umut verici ilaçları sağlama çabalarını sürdürme kararlılığında olduklarını vurguladı.

Satın alma gelişmesinin açıklanmasının ardından, performansı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.0 aşağıda olmasına karşın Sanofi hisseleri yükselmeye başladı.

KAYNAK:DHA

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