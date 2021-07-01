Fransızlar THY’yi övdü

Fransızca yayın yapan Air Journal tarafından hazırlanan, “Türk Hava Yolları ve kargo kolu, likiditeyi korumak, maliyetleri yönetilebilir bir seviyede tutmak ve “yeni normale” uyum sağlamak için bir dizi “çevik ”önlem sayesinde Covıd-19 pandemisi sırasında özellikle iyi bir performans sergiledi” denildi.

'SAĞLAM AĞINI' KORUDU

THY iştiraki Turkish Cargo'nun, 2020 mali yılını 6.7 milyar dolar (bir önceki yılın %50’sinde) gelirle ve sadece 836 milyon dolar net zararla tamamladığına dikkat çekilen haberde, “Bu belirsizlik döneminde, Türk Hava Yolları da “sağlam ağını” koruyabildi: Eurocontrol’e göre, Nisan ayında günde ortalama 685 uçuş gerçekleştirdi, “Avrupa’daki en yakın rakibi Lufthansa’nın neredeyse iki katı ” denildi.

“Avrupa’nın en iyi performans gösteren ulusal havayolu şirketi olarak başarımız tesadüf değil” diyen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı “Diğer havayolları işten çıkarmalar yapmak zorunda kalırken, bu süreçte meslektaşlarımızdan hiçbiriyle ayrılmadık. Aksine, tüm Türk Hava Yolları çalışanları, rol ve sorumluluklarına bağlı olarak %50’ye varan ücret indirimlerini kabul etmişlerdir. Halkımız arasındaki olağanüstü birlik duygusu, Türk Hava Yolları’nı birbirinden ayıran şeydir: birlikte, bir aile olarak, bu kriz sırasında Türk Hava Yolları ailesinin hiçbir üyesinin geride kalmayacağına karar verdik” değerlendirmesini yaptı.



