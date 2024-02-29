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  4. G20 zirvesinde dikkat çeken buluşma! Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü: O anlar fotoğraf karesine böyle yansıdı

G20 zirvesinde dikkat çeken buluşma! Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü: O anlar fotoğraf karesine böyle yansıdı

29.02.2024 09:18
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Ankara - Washington hattında dikkat çeken bir temas gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'li mevkidaşı Janet Yellen ile görüştü. Yellen "Türkiye ve ABD'nin önemli bölgesel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini görüşmek üzere Bakan Mehmet Şimşek ile görüştüm" paylaşımında bulundu.

G20 zirvesinde dikkat çeken buluşma! Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü: O anlar fotoğraf karesine böyle yansıdı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile birlikte Brezilya'nın Sao Paulo kentimde G-20'nin toplantılarına katılıyor.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında bir araya gelen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmesini sosyal medya hesabından paylaştı.

ABD Hazine Bakanlığı’ndan görüşmeye dair bir açıklama yapılarak görüşmede, “enflasyonla mücadele misyonu da dahil olmak üzere Türk ekonomi politikasının devam eden gelişimi”nin ele alındığı açıklandı.

Terörizm finansmanına karşı mücadele konuşulan konular arasında yer aldı.

Ayrıca kara para aklamanın önlenmesi çabaları, terörist rejimlerinin finansmanına karşı mücadele ve yaptırımların uygulanması gibi bölgesel konuların da ele alındığı belirtildi.

"TÜRKİYE VE ABD'NİN ÖNEMLİ BÖLGESEL SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN GÖRÜŞTÜK"

Janet Yellen, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye ve ABD'nin önemli bölgesel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini görüşmek üzere Bakan Mehmet Şimşek ile görüştüm. İkili ilişkilerimizin kalıcı önemini de vurguladım.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek
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