G20 zirvesinde dikkat çeken buluşma! Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü: O anlar fotoğraf karesine böyle yansıdı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile birlikte Brezilya'nın Sao Paulo kentimde G-20'nin toplantılarına katılıyor.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında bir araya gelen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmesini sosyal medya hesabından paylaştı.

ABD Hazine Bakanlığı’ndan görüşmeye dair bir açıklama yapılarak görüşmede, “enflasyonla mücadele misyonu da dahil olmak üzere Türk ekonomi politikasının devam eden gelişimi”nin ele alındığı açıklandı.

Terörizm finansmanına karşı mücadele konuşulan konular arasında yer aldı.

Ayrıca kara para aklamanın önlenmesi çabaları, terörist rejimlerinin finansmanına karşı mücadele ve yaptırımların uygulanması gibi bölgesel konuların da ele alındığı belirtildi.

I met with Minister Mehmet Şimşek to discuss how Türkiye and the United States can work together to address crucial regional issues. I also stressed the enduring importance of our bilateral relationship. pic.twitter.com/i0lixCv2Sy