G20’den Corona Salgınına Karşı İşbirliği ve Borç Erteleme Mesajı

Dünyanın en güçlü 20 ekonomisini bir araya getiren G20 grubu, Corona virüsü salgını nedeniyle daralan küresel ekonomiyi canlandırmak için işbirliğini sürdürme mesajı verdi. 20 ülkenin maliye bakanları ve merkez bankaları başkanları, bunun için mevcut tüm politika araçlarını kullanacaklarını bildirdi.

Cumartesi günü telekonferans yöntemiyle görüşen bakanlar ve merkez bankası başkanları, küresel ekonominin aşamalı bir şekilde faaliyete dönülmesiyle toparlanacağını ancak büyümenin sağlanması için daha fazla adım atılması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada da, ‘’Halkların hayatını, işlerini ve gelirlerini güvenceye almak, küresel ekonomik toparlanmayı desteklemek ve mali sistemin direncini arttırmak bir yandan da risklere karşı koruma sağlamak için mevcut tüm politika oluşturma araçlarını kullanmayı sürdürmek konusunda kararlıyız’’ denildi.

G20 yetkilileri ayrıca dünyanın en yoksul 73 ülkesinden 42’sinin karşılıklı resmi borç ödemelerinin yıl sonuna kadar dondurulmasını talep ettiğini bildirdi. Ertelenecek borcun miktarı 5 milyar 300 milyon doları buluyor.