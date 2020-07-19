G20’den Corona Salgınına Karşı İşbirliği ve Borç Erteleme Mesajı

Dünyanın en güçlü 20 ekonomisini bir araya getiren G20 grubu, Corona virüsü salgını nedeniyle daralan küresel ekonomiyi canlandırmak için işbirliğini sürdürme mesajı verdi. 20 ülkenin maliye bakanları ve merkez bankaları başkanları, bunun için mevcut tüm politika araçlarını kullanacaklarını bildirdi.
Cumartesi günü telekonferans yöntemiyle görüşen bakanlar ve merkez bankası başkanları, küresel ekonominin aşamalı bir şekilde faaliyete dönülmesiyle toparlanacağını ancak büyümenin sağlanması için daha fazla adım atılması gerektiği konusunda mutabık kaldı.
Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada da, ‘’Halkların hayatını, işlerini ve gelirlerini güvenceye almak, küresel ekonomik toparlanmayı desteklemek ve mali sistemin direncini arttırmak bir yandan da risklere karşı koruma sağlamak için mevcut tüm politika oluşturma araçlarını kullanmayı sürdürmek konusunda kararlıyız’’ denildi.
G20 yetkilileri ayrıca dünyanın en yoksul 73 ülkesinden 42’sinin karşılıklı resmi borç ödemelerinin yıl sonuna kadar dondurulmasını talep ettiğini bildirdi. Ertelenecek borcun miktarı 5 milyar 300 milyon doları buluyor.
Toplantıda gelişmekte olan ülkelere en fazla borç veren G20 ülkesi Çin’in işbirliği yapmadığı yönündeki endişeler de yankı buldu. Katılımcılar, G20 grubu ve Paris Kulübü kreditörlerinin oluşturduğu Borç Geri Ödeme Erteleme Girişimi’nin (DSSI) şeffaf biçimde tamamen uygulanması için borç veren tüm ülkelere çağrı yapıldı.
G20 yetkilileri, ülkelere borç veren özel kişi ve kuruluşları da borç dondurma sürecine katılmaları çağrısı yaptı. DSSI kapsamındaki hiçbir ülkeden henüz böyle bir talep gelmedi. Ancak G20 Dönem Başkanı Suudi Arabistan’ın Maliye Bakanı Muhammed El Cedan, ‘’Özel anlaşmalara müdahale etmemeye özen göstererek, özel sektör yatırımcılarını bu girişime katılmaya teşvik etmeliyiz’’ dedi.
''Dijital vergi'' için bu yıl çözüm sözü
Toplantıda gündeme gelen bir başka konu da dijital hizmetlerin vergilendirilmesiydi. Maliye bakanları, bu konudaki farklılıkların aşılarak uzlaşmaya dayanan bir çözüme bu yıl içinde ulaşma sözü verdi. Katılımcılar, gelecek Ekim’deki toplantıda uluslararası vergi reform teklifleri görmeyi umduklarını da kaydetti.
Toplantıya katılan Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, ‘’Uluslararası şirketler ve büyük dijital gruplara adil vergilendirme her zamankinden daha acil bir konu’’ dedi.
Facebook, Google, Amazon gibi teknoloji devlerinin, kullanıcıları hangi ülkede olursa olsun, şirket karlarını vergilendirmenin düşük olduğu ülkelerde beyan etmesi, uzun süredir eleştiriliyordu. Oluşturulacak yeni düzenlemeler, bu büyük uluslararası firmaların vergi yükümlülüklerinin artacağı anlamına geliyor. Düzenlemeler aynı zamanda, ülkelerin, dış yatırım çekmek için oldukça düşük kurumsal vergi oranları sözü vermelerini de zorlaştıracak.
Almanya toplantı sırasında, yoksul ülkelere yardım için 3 milyar Euro bağışta bulunacağını da açıkladı. Bu miktarın, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Yoksulluğu Azaltma ve Büyüme Vakıf Fonu (PRGT)üzerinden uzun dönemli borç olarak dağıtılacağı bildirildi. Almanya’nın açıklamasını memnuniyetle karşılayan IMF Başkanı Kristalina Georgieva, diğer ülkeleri de bağış yapmaya çağırdı
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