Gabar Dağı'ndaki müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! Şehit Esma Çevik tesislerinde günlük 5 bin 300 varil petrol çıkartılıyor

Şırnak'taki Gabar Dağı'nda petrol rezervinin keşfi heyecan yaratmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası müjdesini verdiği keşifte yeni detaylar ortaya çıktı.

Gabar Dağı, yıllarca terörle ve teröristlerin barınma alanları olarak anıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başarılı operasyonlarıyla artık terörle değil petrol rezerviyle isminden söz ettiriyor.

2022 YILINDA DÜNYADAKİ İLK 10 PETROL KEŞFİNDEN BİRİSİ

2022 yılında dünyada yapılan ilk 10 petrol keşfinden birisi Gabar'da yapıldı. TRT Haber ekibi Gabar'a giderek çalışmaları yakından izledi.

MÜJDEYİ ERDOĞAN VERMİŞTİ

Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamış "Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik." ifadelerini kullanmıştı.

GÜNLÜK 5 BİN VARİLLİK PETROL ÜRETİMİ

Keşfedilen rezervin değerinin yaklaşık 12 milyar doları bulduğu ve hali hazırda 5 kuyudan yüksek kalitede günlük 5 bin varillik üretimin yapıldığı saha görüntülendi.

2023 YILINDA 10 KUYUDA ÜRETİME GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

Yaklaşık 5 kuyudan sondaj operasyonu yapıldı ve üretime dahil edildi. Günlük 5 bin varil günlük üretimin yapıldığı tesiste, 2023 yılında 10 kuyuda üretime geçilmesi hedefleniyor.

Tesiste sondaj faaliyetleri aralıksız sürüyor. Lokasyon çalışmalarının devam ettiği bölgede, çalışanlar yoğun bir faaliyet yürütüyor.

Alana Şehit jandarma Esma Çevik'in adı verildi.

