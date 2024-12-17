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Galataport yeniden yapılandırma için bankalarla masaya oturdu!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
17.12.2024 11:10
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Galataport bir süredir bankalarla yeniden yapılandırma için görüşüyordu. Bankalardan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Buna göre, toplam sermayenin yüzde 49'u bankalarca oranlarına göre devralınacak.

Galataport yeniden yapılandırma için bankalarla masaya oturdu!

Galataport’ta bankalarla yeniden yapılandırma için anlaşmaya varıldı. Garanti BBVA, Yapı Kredi ve İş Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası TSKB’den, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı.

BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Açıklamaya göre, Galataport ile Doğuş Galataport Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş.'ye kredi sözleşmeleri ve ilgili finans dokümanları bazında sağlanmış borçların, “Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik” ve ilgili mevzuat uyarınca yeniden yapılandırılması için tüm kredi veren taraflarca bir mutabakata varılarak, taraflar arasında yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalandı.

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GARAMA YÖNTEMİ KULLANILACAK

Sözleşme kapsamındaki kredilerin bir kısmının tahsili amacıyla Doğuş Galataport'a üç yıl süreli geri alım hakkı tanınarak Galataport toplam sermayesini temsil eden payların yüzde 49'unun kredi veren bankalarca “garame” (bankaların konsorsiyum şeklinde kullandırdıkları kredilerde birden fazla kişinin kullandığı ipotek türü) oranlarına göre devralınacak.

Bankaların Galataport sermayesinden alacakları paylar, 2024 yılsonuna kadar devralınması beklenirken, dağılım da şu şekilde oldu:

Garanti BBVA yüzde 12,28'ine tekabül eden payları

Yapı Kredi yüzde 13,2’ye tekabül eden payları

İş Bankası yüzde 7,18'e tekabül eden payları

TSKB de yüzde 5,23’üne tekabül eden payları

Anahtar Kelimeler:
KAP Galataport
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