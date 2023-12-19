Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finaline yoğun ilgi! Uçak bilet fiyatları uçtu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Riyad Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 Süper Kupa müsabakasına ilgi oldukça yoğun.

30 BİN TL'Yİ AŞTI

Maçı fırsat bilip Umre ziyareti de yapmak isteyen futbolseverler Arabistan'a hücum ederken uçak biletleri de ilgiden nasibini aldı. Maç haftası öncesi 6 ile 10 bin TL arasında satılan İstanbul- Medine uçak bileti 30 bin TL'yi buldu. Yine 7-8 bin TL'den satılan İstanbul - Riyad uçak bileti bazı havayolu şirketlerinde 30 bin TL'yi aştı. Daha geçen hafta 7 bin liradan satılan Cidde uçak bileti ise 30 bin TL'ye yaklaştı.

İHA muhabirinin uçak firmalarının resmi sitesinden derlediği bilgiye göre, aynı havayolu şirketinin maç haftası bilet fiyatı ile kupa maçı sonrası, yeni yılın ilk günlerindeki bilet fiyatları arasında adeta uçurum oluştu.

AKTARMALI UÇUŞLAR TERCİH EDİLMEYE BAŞLANDI

Sektör temsilcileri, havacılıkta arz - talep denklemine dikkat çekiyor. İsminin açıklanmasını istemeyen bir acenta yetkilisi, "Kupa maçını fırsat bilen futbolseverler umre yapmayı da planlarına dahil edince fiyatlar zirve yaptı. Uçaklar doldukça fiyatlar yükseldi. Normal zamanda 5- 6 bin liradan Arabistan bileti bulunurken şimdilerde bu rakam 30-40 bin lirayı buldu. Maç sonrası hafta ise bilet fiyatları normale dönüyor. Fiyatlar zirve yapınca bazı futbolseverler daha ucuz olan aktarmalı uçuşları tercih ediyor. Direkt uçuş yerine saatler süren aktarmalı uçuş tercih edenler 10 - 12 bin liraya bilet bulabiliyor. Ama Medine, Cidde ya da Riyad'a direkt uçmak isteyenler maç arifesinde 30 bin lirayı bulan filetlerle karşı karşıya kaldı." dedi.





