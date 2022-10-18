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Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, hangi gün? Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

18.10.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçının başlamasına sayılı saatler kaldı. Peki Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, hangi gün? Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, hangi gün? Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Kastamonuspor maçını alıp tur atlamayı hedefleyen Galatasaray 4. tura çıkmayı hedefliyor. Peki Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, hangi gün? Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilenler...

GALATASARAY-KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçı 19 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Maç, Nef Stadı'nda gerçekleştirilecek ve 21.00'da başlayacak. Maçı yöneten isim Yiğit Arslan olacak.

Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, hangi gün? Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray-GMG Kastamonuspor maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

KAZANAN TAKIM BİR ÜST TURDA!

Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Maçı alan takım, 4. tura çıkacak.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray, kupaya bu turdan dahil oldu. GMG Kastamonuspor, 2. turdan başladığı kupada Nevşehir Belediyespor'u eleyerek 3. turda yükseldi.


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Anahtar Kelimeler:
GMG Kastamonuspor galatasaray
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