Gana'nın para birimi nedir? Gana'nın para biriminin kodu ve sembolü

Hem nüfus açısından hem de yüzölçümü bakımından Asya’dan sonra dünyanın ikinci büyük kıtası Afrika kıtasıdır. Afrika kıtası kuzeyinde Akdeniz, kuzeydoğusunda Kızıldeniz ve Süveyş kanalı, doğusunda ve güneydoğusunda Hint okyanusu ile batısında Atlas okyanusu bulunan bir kıtadır. Dünyadaki toprakların %20’lik bir kısmını kapsayan Afrika kıtası üzerinde birçok ülke bulunur. Bu kıtanın coğrafi kapsamına giren ülkelerden biri de Gana’dır.

Resmi adı ile Gana Cumhuriyeti olan ülke Afrika kıtasının batı kısmında yer alır. Fildişi sahili, Burkina Faso, Togo, Gine Körfezi ve Atlas Okyanusu ülkenin komşularıdır. Ülkenin adı Batı Afrika’da kanıtlanan ilk büyük imparatorluk olarak kabul edilen Gana İmparatorluğu'ndan gelmektedir. Arap tüccarların 9. yüzyıldaki yazışmalarında geçen imparatorluk halkı tarafından Wagadu ve Tarikh al Sudan gibi isimlerle de anılmıştır.

Gana'nın para birimi nedir?

Başkenti Accra olan Gana Cumhuriyeti’nin yüzölçümü 238.537 kilometrekaredir. Nüfus yoğunluğu 101 kilometrekare civarı olan Gana’nın güney kısımlarında Galar, Eveler, Fantiler gibi küçük etnik gruplar yaşamaktadır. Ülkenin tarihindeki en büyük krallıkların ve imparatorlukların Gana’nın bugün bulunduğu yerin kuzeyindeki alanlarda kurulduğu bilinmektedir.

Geçmişinde bağımsızlığını ilan edene dek birçok iktidar mücadelesi ve askeri darbe yaşamış olan ülkede 6 mart 1957 yılında resmi olarak bağımsızlık ilanı gerçekleşmiştir. Demokratik başkanlık sistemi kabul edilmiş ve para birimi Gana cedi olarak belirlenmiştir.

Gana'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Daha önce İngiliz sömürgesi olarak yaşam süren Gana Cumhuriyeti Gana Cedi adı verilen para birimini kullanmaktadır. Gana cedi para birimi Gana Merkez Bankası tarafından çıkartılmaktadır. Kodu GHS sembolü ise GHC olarak belirlenmiştir.

Sahra altı Afrika’da ilk kez bağımsızlığını kazanan ülke unvanına sahip Gana Cumhuriyeti'ndeki para birimine ince ayar yapabilmek için ulusal para birimi 100 pesewaya bölünmüştür. Ayrıca cedi adı ismini bir deniz kabuğundan almıştır.