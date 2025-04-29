FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Garanti Bankası, Yapı Kredi, Akbank hepsi peş peşe duyurdu: Bankalar zam yaptı, gelirler uçtu!

Bankaların komisyon gelirlerindeki artış kazançlarına da yansıdı. Bankacılık sektöründen ilk çeyrek sonuçları belli olmaya başladı. Garanti, Yapı Kredi ve Akbank bilançolarını yayımladı. Banka kârları önceki yılın aynı dönemine göre sınırlı artış gösterdi. İşte detaylar…

Garanti Bankası, Yapı Kredi, Akbank hepsi peş peşe duyurdu: Bankalar zam yaptı, gelirler uçtu!

Garanti BBVA, Yapı Kredi ve Akbank, karlılıkta geçen yılın aynı dönemine kıyasla genel olarak sınırlı artış kaydetti. Türkiye'nin önde gelen bankaları 2025 yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıklamaya başladı.

Bankaların net ücret ve komisyon gelirlerindeki artış kârlılıkta öncülük eden kalemlerden biri oldu. Bankaların ücret ve komisyon gelirlerinde yüzde 60'ları aşan artışlar görüldü.

Bu yılı başlarında EFT komisyonlarına yüzde 44,38 zam gelmişti. Bunun yanında bankalar, kart aidatı, kart yenileme, nakit avans ve kartla fatura ödeme gibi birçok bankacılık işlemlerine zam yapmıştı.

İşte ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan bankaların bilançoları:

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, 2025 yılının ilk çeyreğinde 25,28 milyar TL net kâr elde etti. Banka, geçen yılın aynı döneminde 22,32 milyar TL kâr açıklamıştı. Böylece bankanın net kârı yıllık yüzde 13,3 arttı.

Net faiz gelirleri yüzde 55 artışla 30,43 milyar TL’ye ulaşırken, net ücret ve komisyon gelirleri de yüzde 59 artışla 29,71 milyar TL oldu.

3

Garanti'nin 2024 sonunda 1,56 trilyon TL olan toplam kredi hacmi yılın ilk üç ayında 1,71 trilyon TL’ye yükseldi

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, 2025’in ilk çeyreğini 11,42 milyar TL net kâr ile tamamladı. Bu rakam, geçen yıl aynı dönemde 10,3 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Böylece bankanın net kârı yüzde 10,9 arttı.

Bankanın önceki yıl 22,63 milyar TL olan net faiz gelirleri 26,17 milyar TL olurken, net ücret ve komisyon gelirleri 15,56 milyar TL'den 22,75 milyar TL'ye yükselerek yüzde 46,20 ile dikkat çekici bir artış gösterdi.

2

Yapı Kredi’nin 2024 sonunda 1,25 trilyon TL olan kredi portföyü ise çeyrek sonunda 1,34 trilyon TL’ye yükseldi.

AKBANK

Akbank, 2025’in ilk çeyreğinde 13,73 milyar TL net kâr açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 13,18 milyar TL’lik kâra göre sınırlı bir artışı işaret etti. Bankanın net kârındaki yıllık artış yüzde 4,2 oldu.

Bankanın önceki yılın aynı döneminde 18,73 milyar TL olan net faiz gelirleri ise 17,87 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece net faiz gelirleri önceki yıla göre hafif bir düşüş göstermiş oldu.

4

Buna karşılık net ücret ve komisyon gelirlerinde yıllık yüzde 63,5 ile büyük bir artış görülerek 13,86 milyar TL'den 22,67 milyar TL’ye ulaşıldı.

Akbank’ın 2024 sonu 1,29 trilyon TL olan kredi hacmi de çeyrek sonu itibarıyla 1,35 trilyon TL’ye çıktı. (Nefes Gazetesi)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trafik sigortasında tüm kriterler yeniden belirlendi!Trafik sigortasında tüm kriterler yeniden belirlendi!
Türkiye tarihinin en büyüğü! ÇökertildilerTürkiye tarihinin en büyüğü! Çökertildiler

Anahtar Kelimeler:
Akbank Garanti BBVA Yapı Kredi banka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bu sözler Celal Şengör'e mi? Devlet Bahçeli: "İşgal artığı"

Bu sözler Celal Şengör'e mi? Devlet Bahçeli: "İşgal artığı"

Bankalar zam yaptı, gelirler uçtu!

Bankalar zam yaptı, gelirler uçtu!

Halı sahada iğrenç iddia: 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz!

Halı sahada iğrenç iddia: 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz!

'Söylediklerim tahmin değil bilgi' diyen Şener Üşümezsoy şimdi de 3 ili deprem için uyardı

'Söylediklerim tahmin değil bilgi' diyen Şener Üşümezsoy şimdi de 3 ili deprem için uyardı

Türkiye tarihinin en büyüğü! Çökertildiler

Türkiye tarihinin en büyüğü! Çökertildiler

GİB resmen duyurdu: Süre uzatılmayacak!

GİB resmen duyurdu: Süre uzatılmayacak!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.