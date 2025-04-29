Garanti Bankası, Yapı Kredi, Akbank hepsi peş peşe duyurdu: Bankalar zam yaptı, gelirler uçtu!

Garanti BBVA, Yapı Kredi ve Akbank, karlılıkta geçen yılın aynı dönemine kıyasla genel olarak sınırlı artış kaydetti. Türkiye'nin önde gelen bankaları 2025 yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıklamaya başladı.

Bankaların net ücret ve komisyon gelirlerindeki artış kârlılıkta öncülük eden kalemlerden biri oldu. Bankaların ücret ve komisyon gelirlerinde yüzde 60'ları aşan artışlar görüldü.

Bu yılı başlarında EFT komisyonlarına yüzde 44,38 zam gelmişti. Bunun yanında bankalar, kart aidatı, kart yenileme, nakit avans ve kartla fatura ödeme gibi birçok bankacılık işlemlerine zam yapmıştı.

İşte ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan bankaların bilançoları:

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, 2025 yılının ilk çeyreğinde 25,28 milyar TL net kâr elde etti. Banka, geçen yılın aynı döneminde 22,32 milyar TL kâr açıklamıştı. Böylece bankanın net kârı yıllık yüzde 13,3 arttı.

Net faiz gelirleri yüzde 55 artışla 30,43 milyar TL’ye ulaşırken, net ücret ve komisyon gelirleri de yüzde 59 artışla 29,71 milyar TL oldu.

Garanti'nin 2024 sonunda 1,56 trilyon TL olan toplam kredi hacmi yılın ilk üç ayında 1,71 trilyon TL’ye yükseldi

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, 2025’in ilk çeyreğini 11,42 milyar TL net kâr ile tamamladı. Bu rakam, geçen yıl aynı dönemde 10,3 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Böylece bankanın net kârı yüzde 10,9 arttı.

Bankanın önceki yıl 22,63 milyar TL olan net faiz gelirleri 26,17 milyar TL olurken, net ücret ve komisyon gelirleri 15,56 milyar TL'den 22,75 milyar TL'ye yükselerek yüzde 46,20 ile dikkat çekici bir artış gösterdi.

Yapı Kredi’nin 2024 sonunda 1,25 trilyon TL olan kredi portföyü ise çeyrek sonunda 1,34 trilyon TL’ye yükseldi.

AKBANK

Akbank, 2025’in ilk çeyreğinde 13,73 milyar TL net kâr açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 13,18 milyar TL’lik kâra göre sınırlı bir artışı işaret etti. Bankanın net kârındaki yıllık artış yüzde 4,2 oldu.

Bankanın önceki yılın aynı döneminde 18,73 milyar TL olan net faiz gelirleri ise 17,87 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece net faiz gelirleri önceki yıla göre hafif bir düşüş göstermiş oldu.

Buna karşılık net ücret ve komisyon gelirlerinde yıllık yüzde 63,5 ile büyük bir artış görülerek 13,86 milyar TL'den 22,67 milyar TL’ye ulaşıldı.

Akbank’ın 2024 sonu 1,29 trilyon TL olan kredi hacmi de çeyrek sonu itibarıyla 1,35 trilyon TL’ye çıktı. (Nefes Gazetesi)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır