FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Garanti BBVA'dan 'Erişim problemi' açıklaması! "Normale döndü"

Dev banka Garanti BBVA'nın online bankacılık sisteminde dün baş gösteren erişim probleminin bugün düzeltildiği öğrenildi. Bankadan yapılan açıklamada, "Dijital kanallarımız ve Çağrı Merkezimize erişimin normale döndüğünü ve kanallarımızı tekrar hizmetinize açtığımızı bildirmek isteriz" ifadeleri kullandı.

Garanti BBVA'dan 'Erişim problemi' açıklaması! "Normale döndü"
Doğukan Akbayır

Dün akşam saatlerinde Garanti BBVA'nın dijital kanallarında yaşanan erişim problemi kullanıcıların hesaplarına erişememesine yol açmıştı. Gece boyunca devam eden problem sonrası Garanti BBVA'dan bu sabah konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

thumbs_b_c_d26c13e8936a36691e3bf29c74167b3f

PROBLEM ÇÖZÜLDÜ

Garanti BBVA'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren başlayan ve gece boyunca devam eden problemin bu sabah çözüldüğü ifade edildi.

Garanti BBVA'nın açıklaması şu şekilde:

GqAJGoIawAA02rB

'CUMARTESİ MESAİSİ'

Banka ayrıca tüm bankaların 3 Mayıs Cumartesi (Bugün) günü 17.00'e kadar hizmet vereceğini duyurdu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uygulama çökmüştü! Bankadan açıklama geldi Uygulama çökmüştü! Bankadan açıklama geldi
Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rahatsız olan içine girip yatıyor...Rahatsız olan içine girip yatıyor...
Resmi Gazete'de EPDK kararı yayımlandıResmi Gazete'de EPDK kararı yayımlandı

Anahtar Kelimeler:
Garanti BBVA banka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
dün işlem yapmak isteyip te yapamayan müşterilerine bir gönül alma bonusu vermeli banka dün kredi kartımın son ödeme günüydü ödeyemedim sistem kapalı olunca gecikmeye girdik ekstra faiz ödeyeceğiz Bizim bu zararımızı kim üstelenecek garanti ismi gibi garanti değilmiş
Dün borsada işlem yapamadık.Alım-Satım yapamadık zararımızı kim karşılayacak.
En Çok Okunan Haberler
Stüdyoda sinirler gerildi: "Terbiyesizlik yapıyorsun"

Stüdyoda sinirler gerildi: "Terbiyesizlik yapıyorsun"

Garanti BBVA'dan 'Erişim problemi' açıklaması! "Normale döndü"

Garanti BBVA'dan 'Erişim problemi' açıklaması! "Normale döndü"

İstanbul'da göz göre göre fuhuş pazarlığı!

İstanbul'da göz göre göre fuhuş pazarlığı!

Rahatsız olan içine girip yatıyor...

Rahatsız olan içine girip yatıyor...

Türk teknoloji markasının o modeli piyasadan toplatılacak!

Türk teknoloji markasının o modeli piyasadan toplatılacak!

Fiyatlar yükselince Bakanlık denetime aldı

Fiyatlar yükselince Bakanlık denetime aldı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.