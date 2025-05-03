Garanti BBVA'dan 'Erişim problemi' açıklaması! "Normale döndü"

Dün akşam saatlerinde Garanti BBVA'nın dijital kanallarında yaşanan erişim problemi kullanıcıların hesaplarına erişememesine yol açmıştı. Gece boyunca devam eden problem sonrası Garanti BBVA'dan bu sabah konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

PROBLEM ÇÖZÜLDÜ

Garanti BBVA'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren başlayan ve gece boyunca devam eden problemin bu sabah çözüldüğü ifade edildi.

Garanti BBVA'nın açıklaması şu şekilde:

'CUMARTESİ MESAİSİ'

Banka ayrıca tüm bankaların 3 Mayıs Cumartesi (Bugün) günü 17.00'e kadar hizmet vereceğini duyurdu.