Garanti BBVA hisseleri satılıyor mu? KAP'a açıklama geldi: 'Planlandı' diyerek duyurdular

BBVA, bugün bazı haber sitelerinde yer alan, BBVA'nın iştiraki Garanti BBVA'yı satacağına dair haberlerle ilgili açıklamada bulundu.

Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan çıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BBVA'nın Banco Sabadell'i devralmak üzere sunduğu teklifin tamamı BBVA hisseleriyle finanse edilecek şekilde planlanmıştır. Teklifi finanse etmek için Garanti BBVA'daki hisselerin satılacağına dair çıkan haberlerin tamamı asılsız olup, hiçbir temele dayanmamaktadır. BBVA'nın Garanti BBVA'ya olan güveni ve bağlılığı tamdır."





