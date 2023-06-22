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Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak

22.06.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kurban Bayramı'nda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücret alınmayacak.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 28 Haziran Çarşamba saat 00.00'dan (salı gününü çarşambaya bağlayan gece) başlayarak 1 Temmuz Cumartesi gün sonuna kadar Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz yararlanılacak.

Öte yandan, bayram tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ile Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyelerin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanılacağına ilişkin düzenleme, daha önce Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Kaynak: AA

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Kurban Bayramı İstanbul metro

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