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Gayrimenkul devi iflasın eşiğinde! Konkordato talebinde bulundu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
05.02.2025 23:51
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Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirket için 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Gayrimenkul devi iflasın eşiğinde! Konkordato talebinde bulundu!

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., konkordato talebinde bulundu. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, şirketin talebini değerlendirerek 3 ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verdi.

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Halk TV'nin haberine göre geçici mühlet kararıyla birlikte, konkordato sürecini denetlemek üzere geçici konkordato komiserleri olarak Hukukçu Prof. Dr. Burak Huysal, SMMM Bağımsız Denetçi Haluk Aksu ve YMM-Bağımsız Denetçi Canan Koçyiğit görevlendirildi.

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HACİZ İŞLEMLERİ DURDURULDU!

Konkordato süreci boyunca alacaklıların icra takibi yapması ve yeni haciz işlemleri başlatması önlenecek. Şirketin işletme faaliyetlerinin devamını sağlamak adına, mevcut hacizlerin tedbiren kaldırılması ve şirket varlıklarının korunması yönünde de karar alındı. Alacaklılar, kararın ilan edilmesinden itibaren 7 gün içinde itirazda bulunabilecekler. Mahkeme 30 Nisan 2025 tarihinde saat 09:35’te duruşma yapılmasına karar verdi.

30 yıllık kuruyemiş devi konkordato talebinde bulundu! 30 yıllık kuruyemiş devi konkordato talebinde bulundu!
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Anahtar Kelimeler:
Konkordato emlak
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