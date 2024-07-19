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Gazeteci Fevzi Çakır, 'Sizin döneminizde marketlerdeki fiyatlar durağanlaştı' deyip Bakan Ömer Bolat'ı övdü! Aynı kanaldaki gazeteci Açıl Sezen kendisini tutamadı! Stüdyoda sessizlik

19.07.2024 11:19
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Türkiye'de yapılan bütün sosyal anketlerde yaşamı sürdürmedeki en büyük zorluğun hayat pahalılığı olduğu gün gibi ortada. Hem yazılı hem dijital basın, hem de anket firmaları bu durumu sık sık gündeme getiriyor. Marketlerdeki pazarlardaki ani ve ekstra zamlar, fiyatlardaki ulaşılamazlık tabiri caizse ailelerin belini büküyor.

Gazeteci Fevzi Çakır, 'Sizin döneminizde marketlerdeki fiyatlar durağanlaştı' deyip Bakan Ömer Bolat'ı övdü! Aynı kanaldaki gazeteci Açıl Sezen kendisini tutamadı! Stüdyoda sessizlik

MYNET DETAY HABER Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Habertürk ile Bloomberg HT ortak röportajında canlı yayına çıktı. Ciner Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın fahiş fiyatların durağanlaştığına yönelik yorumu karşısında 'Hamdolsun' diyen Bakan Bolat'a stüdyodaki diğer gazeteci Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'den istemsiz bir çıkış geldi: 'Ama hala çok pahalı!

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FEVZİ ÇAKIR'DAN BAKAN BOLAT'A: 'SİZİN DÖNEMİNİZDE FAHİŞ FİYAT AZALDI'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile yayın yapan Ciner Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, röportaj sırasında Bakan Bolat'a dönerek 'Fahiş fiyatla mücadeleyle ilgili bir soru soracağım. Biz son birkaç yıllık süre zarfında hatta birkaç sene önce marketlere girdiğimizde şoklar yaşıyorduk. Bu şoklar yerini durağanlaşmaya bıraktı açıkçası...' ifadesini kullandı.

BAKANDAN 'HAMDOLSUN' YANITI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da bunun üzerine 'Hamdolsun' dedi.

DİĞER GAZETECİ KENDİSİNİ TUTAMADI: HALA ÇOK PAHALI

'Zeytinyağını, ayçiçek yağını beşer litre alan insanlar gördük. O tabloları görmüyoruz, bir dengelenme söz konusu.' diye sözlerine devam eden Fevzi Çakır'ın cümleleri sürerken araya giren Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen 'Ama hala çok pahalı' deyince stüdyoda bir anda sessizlik oldu.

Gıda enflasyonu konusundaki şikayetleri yanıtlayan Bakan Bolat, önce 1973 yılındaki petrol krizine gitti daha sonra 2004'ü anlattı. 2004 ile 2019 yılları arasında enflasyonun istikrarlı olduğunu dile getiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, pandemi sürecinin de enflasyon sürecinde önemli olduğunu aktardı.

Bakan Bolat'ın enflasyon açıklaması: Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yüksek enflasyon süreci başladı. Karantina günleri oldu, hizmet sektörü olumsuz etkilendi. İnsanlar karantinadan sonra bunaldılar ve dışarıya çıktılar kafelere lokantalara gittiler. Mal fiyatlarındaki artış hızı devam ederken hizmet sektöründeki artış çok daha yüksek oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Habertürk Fahiş fiyat ömer bolat
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